На Волині автівка збила 18-річного хлопця

На Волині автівка збила 18-річного хлопця
Учора, 5 грудня, близько 10-ї години в Рожищі трапилася аварія.

Водій авто здійснив наїзд на пішохода. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

На місці ДТП працювали медики та правоохоронці.

Як зазначили Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик у швидку надійшов о 10:34.

18-річного хлопця з множинними переломами доправили до медичного закладу для госпіталізації.

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Теги: Волинь, ДТП
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