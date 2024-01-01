На Волині автівка збила 18-річного хлопця





Водій авто здійснив наїзд на пішохода. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



На місці ДТП працювали медики та правоохоронці.



Як зазначили



18-річного хлопця з множинними переломами доправили до медичного закладу для госпіталізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 5 грудня, близько 10-ї години в Рожищі трапилася аварія.Водій авто здійснив наїзд на пішохода. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.На місці ДТП працювали медики та правоохоронці.Як зазначили Волинським Новинам в оперативно-диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик у швидку надійшов о 10:34.18-річного хлопця з множинними переломами доправили до медичного закладу для госпіталізації.

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