Свята без вихідних? Чи відпочиватимуть українці на Різдво та Новий рік





Докладніше про календар свят грудня 2024 та скільки буде вихідних днів – на



Різдво та Новий рік під час війни. Чому немає вихідних



Українці зустрічатимуть вже третій Новий рік в умовах повномасштабного вторгнення. Через агресію РФ та пов'язані з цим безпекові загрози у країні продовжує діяти воєнний стан із певними обмеженнями та заборонами, зокрема щодо свят.



Окрім комендантської години, заборони масових зібрань, воєнний стан передбачає призупинення дії положень ст. 53, 67, 71 та 73 Кодексу законів про працю, які регулюють питання вихідних днів.



Таким чином, на період воєнного стану офіційні та додаткові вихідні з нагоди свят в Україні скасовуються.



Це стосується таких прийдешніх свят:



25 грудня – Різдво Христове;



1 січня – Новий рік.



Також не буде скорочених робочих днів напередодні свят: 24 грудня (Святвечір) та 31 грудня.



Водночас роботодавці можуть встановлювати графік роботи у приватних компаніях на свій розсуд та надавати працівникам вихідні у певні дні.



Коли відпочиватимемо у грудні та січні



У мирний час вихідним днем в Україні була б середа, 25 грудня. Вівторок, 31 грудня, був би скороченим на годину робочим днем, а у середу, 1 січня 2025, українці б отримали ще оди вихідний.



Проте через війну на 31 день грудня припадає 22 робочі та лише 9 вихідних. Це все суботи та неділі: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 та 29 число.



У січні 2025 року буде 8 вихідних днів (суботи та неділі): 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 число.



Календар свят грудня 2024



Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають одразу два свята. Перше з них релігійне – День святого Миколая, який у новому календарі церкви змістився з 19 січня.



Цей день відкриває період зимових свят із запаленням ялинок у містах та різдвяними ярмарками.



Друге важливе свято 6 грудня – День Збройних сил України, коли вітають військовослужбовців всіх родів військ ЗСУ та вшановують полеглих захисників.



Серед інших професійних, церковних свят та пам'ятних днів грудня:



7 грудня – День місцевого самоврядування;



12 грудня – День Сухопутних військ ЗСУ;



14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;



15 грудня – День працівників суду;



17 грудня – День працівників Державної виконавчої служби;



19 грудня – День адвокатури:



22 грудня – День енергетика та День працівників дипломатичної служби;



24 грудня – Святий вечір;



25 грудня – Різдво Христове;



26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці;



31 грудня – святої преподобної Меланії, Маланки, Щедрий вечір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Невдовзі українці відзначатимуть Різдво та Новий рік. Проте в умовах воєнного стану зимові свята пройдуть з обмеженнями. Одне з них стосується додаткових вихідних.Докладніше про календар свят грудня 2024 та скільки буде вихідних днів – на РБК-Україна Українці зустрічатимуть вже третій Новий рік в умовах повномасштабного вторгнення. Через агресію РФ та пов'язані з цим безпекові загрози у країні продовжує діяти воєнний стан із певними обмеженнями та заборонами, зокрема щодо свят.Окрім комендантської години, заборони масових зібрань, воєнний стан передбачає призупинення дії положень ст. 53, 67, 71 та 73 Кодексу законів про працю, які регулюють питання вихідних днів.Таким чином, на період воєнного стану офіційні та додаткові вихідні з нагоди свят в Україні скасовуються.25 грудня – Різдво Христове;1 січня – Новий рік.Також не буде скорочених робочих днів напередодні свят: 24 грудня (Святвечір) та 31 грудня.Водночас роботодавці можуть встановлювати графік роботи у приватних компаніях на свій розсуд та надавати працівникам вихідні у певні дні.У мирний час вихідним днем в Україні була б середа, 25 грудня. Вівторок, 31 грудня, був би скороченим на годину робочим днем, а у середу, 1 січня 2025, українці б отримали ще оди вихідний.Проте через війну на 31 день грудня припадає 22 робочі та лише 9 вихідних. Це все суботи та неділі: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 та 29 число.У січні 2025 року буде 8 вихідних днів (суботи та неділі): 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 число.Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають одразу два свята. Перше з них релігійне – День святого Миколая, який у новому календарі церкви змістився з 19 січня.Цей день відкриває період зимових свят із запаленням ялинок у містах та різдвяними ярмарками.Друге важливе свято 6 грудня – День Збройних сил України, коли вітають військовослужбовців всіх родів військ ЗСУ та вшановують полеглих захисників.7 грудня – День місцевого самоврядування;12 грудня – День Сухопутних військ ЗСУ;14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;15 грудня – День працівників суду;17 грудня – День працівників Державної виконавчої служби;19 грудня – День адвокатури:22 грудня – День енергетика та День працівників дипломатичної служби;24 грудня – Святий вечір;25 грудня – Різдво Христове;26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці;31 грудня – святої преподобної Меланії, Маланки, Щедрий вечір.

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