Герой поліг ще у травні, захищаючи Україну: офіційно підтвердили загибель лучанина Олександра Машлая

Герой поліг ще у травні, захищаючи Україну: офіційно підтвердили загибель лучанина Олександра Машлая
Лучанин Олександр Машлай загинув на Авдіївському напрямку ще у травні. Офіційне підтвердження його загибелі отримали сьогодні, 6 грудня.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Лучанин Машлай Олександр Олександрович, 09.07.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира радіовідділення взводу зв’язку.

Молодший сержант Машлай Олександр Олександрович загинув 06.05.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Желанне Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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