Переправляли чоловіків за кордон: на Волині до 5 років позбавлення волі засудили митника та залізничника
Сьогодні, 11:56
Суд виніс вирок інспектору митного поста "Ягодин" та монтеру колії залізничної станції, які хотіли переправити до Польщі чоловіка призовного віку.
Обох засудили на 5 років позбавлення волі, повідомили в Державному бюро розслідувань, пише Суспільне.
За версією слідства, до інспектора митниці за порадою звернувся місцевий мешканець, який хотів потрапити за кордон. Митник повідомив, що готовий йому допомогти й залучив до справи працівника залізниці.
Вони посадили чоловіка у вагон потяга "Київ-Варшава" після того, як пасажири пройшли прикордонний контроль. Однак чоловіка затримали прикордонники.
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Обох засудили на 5 років позбавлення волі, повідомили в Державному бюро розслідувань, пише Суспільне.
За версією слідства, до інспектора митниці за порадою звернувся місцевий мешканець, який хотів потрапити за кордон. Митник повідомив, що готовий йому допомогти й залучив до справи працівника залізниці.
Вони посадили чоловіка у вагон потяга "Київ-Варшава" після того, як пасажири пройшли прикордонний контроль. Однак чоловіка затримали прикордонники.
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