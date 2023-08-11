Переправляли чоловіків за кордон: на Волині до 5 років позбавлення волі засудили митника та залізничника





Обох засудили на 5 років позбавлення волі, повідомили в Державному бюро розслідувань, пише



За версією слідства, до інспектора митниці за порадою звернувся місцевий мешканець, який хотів потрапити за кордон. Митник повідомив, що готовий йому допомогти й залучив до справи працівника залізниці.



Вони посадили чоловіка у вагон потяга "Київ-Варшава" після того, як пасажири пройшли прикордонний контроль. Однак чоловіка затримали прикордонники.

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