На Волині 36-річна водійка збила чоловіка

Волинські поліцейські зʼясовують обставини дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали пішоходи.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварії сталися у Луцькому та Володимирському районах минулої доби.Зокрема, одна з дорожньо-транспортних пригод трапилася близько 10 години у місті Рожище. 31-річний водій Volkswagen, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар таЗ травмами хлопця госпіталізували до медзакладу. З місця події вилучили автомобіль.Інша - на автодорозі, сполученням Ковель-Жовква, неподалік села Верба Володимирського району. 36-річна водійка Subaru наїхала на 34-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. Його ушпиталили до відділення реанімації. Жінка за кермом була твереза.За обома фактами дорожньо-транспортних пригод внесено відомості до ЄРДР за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми. Під час досудових розслідувань буде зʼясовано усі обставини аварій.