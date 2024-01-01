Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Мезенцевим
Сьогодні, 13:54
7 грудня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Сергієм Мезенцевим.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У суботу, 7 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Мезенцева Сергія Володимировича (12.01.1981 року народження), який загинув 30 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У суботу, 7 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Мезенцева Сергія Володимировича (12.01.1981 року народження), який загинув 30 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський заборонив переводити медиків у піхоту
Сьогодні, 14:15
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Мезенцевим
Сьогодні, 13:54
У Раді склали присягу два нові депутати. Що про них відомо?
Сьогодні, 13:10
На Волині 36-річна водійка збила чоловіка
Сьогодні, 12:35