Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Мезенцевим

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Мезенцевим
7 грудня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Сергієм Мезенцевим.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У суботу, 7 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Мезенцева Сергія Володимировича (12.01.1981 року народження), який загинув 30 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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