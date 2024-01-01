Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Мезенцевим

Сергієм Мезенцевим.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У суботу, 7 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Мезенцева Сергія Володимировича (12.01.1981 року народження), який загинув 30 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 грудня у Луцьку відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У суботу, 7 грудня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Мезенцева Сергія Володимировича (12.01.1981 року народження), який загинув 30 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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