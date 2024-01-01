Зеленський заборонив переводити медиків у піхоту

Володимир Зеленський підписав указ, який уводить у дію рішення РНБО про заборону переводити медиків на військові посади, не пов’язані з медичною службою.



Про це йдеться в самому указі на сайті Офісу президента. пише



Згідно з рішенням РНБО, яке підтримав президент, Кабінет Міністрів протягом місяця має ухвалити додатковий закон про заборону призначення людей із медичною освітою на посади військової служби, що безпосередньо не пов’язані з медичною практикою. Водночас це не поширюється на випадки, якщо самі медики матимуть таке бажання.



Крім того, уряд має переглянути доцільність зміни умов бронювання для медиків, зокрема щодо обмежень за кількістю працівників медзакладів, які мають право на бронювання.



Також, згідно з рішенням РНБО, у військово-медичних закладах військових формувань та військових частинах мають активізувати впровадження медичної інформаційної системи.



А облік поранених, травмованих та хворих військовослужбовців мають обов’язково вести в електронному варіанті, як і іншу медичну документацію у військово-медичних закладах військових формувань.



Нагадаємо, наприкінці жовтня народна депутатка Мар’яна Безугла написала про переведення 1/5 медиків та інших фахівців до піхотних бригад. За її словами, «якщо медику пощастить отримати посаду за фахом, він працюватиме медиком; якщо ж ні — піде у піхоту».



Однак у Генштабі ЗСУ пояснювали, що головнокомандувач Олександр Сирський вирішив посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають допомогу пораненим бійцям у зоні бойових дій.



Однак, це, мовляв, не означало, що військових медиків не переводять у піхоту — вони й надалі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.



Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко казав, що мобілізація медиків відбувається за запитом Командування медичних сил ЗСУ, а також радив повідомляти про випадки, коли медиків «відправляють в окопи».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипідписав указ, який уводить у дію рішення РНБО про заборону переводити медиків на військові посади, не пов’язані з медичною службою.Про це йдеться в самому указі на сайті Офісу президента. пише Громадське Згідно з рішенням РНБО, яке підтримав президент, Кабінет Міністрів протягом місяця має ухвалити додатковий закон про заборону призначення людей із медичною освітою на посади військової служби, що безпосередньо не пов’язані з медичною практикою. Водночас це не поширюється на випадки, якщо самі медики матимуть таке бажання.Крім того, уряд має переглянути доцільність зміни умов бронювання для медиків, зокрема щодо обмежень за кількістю працівників медзакладів, які мають право на бронювання.Також, згідно з рішенням РНБО, у військово-медичних закладах військових формувань та військових частинах мають активізувати впровадження медичної інформаційної системи.А облік поранених, травмованих та хворих військовослужбовців мають обов’язково вести в електронному варіанті, як і іншу медичну документацію у військово-медичних закладах військових формувань.Нагадаємо, наприкінці жовтня народна депутатка Мар’яна Безугла написала про переведення 1/5 медиків та інших фахівців до піхотних бригад. За її словами, «якщо медику пощастить отримати посаду за фахом, він працюватиме медиком; якщо ж ні — піде у піхоту».Однак у Генштабі ЗСУ пояснювали, що головнокомандувачвирішив посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають допомогу пораненим бійцям у зоні бойових дій.Однак, це, мовляв, не означало, що військових медиків не переводять у піхоту — вони й надалі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом.Міністр охорони здоров’яказав, що мобілізація медиків відбувається за запитом Командування медичних сил ЗСУ, а також радив повідомляти про випадки, коли медиків «відправляють в окопи».

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