ВолиньPost отримав відзнаку від Оперативного командування «Захід»
Сьогодні, 14:28
Керівник онлайн-медіа «ВолиньPost» Юрій Сковорода отримав Подяку від Оперативного командування «Захід».
Відзнаку йому передав майор Володимир Данилюк, офіцер відділу зв’язків з громадськістю управління комунікацій, секретар Національної спілки журналістів України.
«За патріотизм, професіоналізм та системний підхід у висвітленні в медіа героїчних прикладів захисту держави особовим складом Оперативного командування «Захід» на фронтах російсько-української війни, а також з нагоди Дня Збройних Сил України», - йдеться у тексті Подяки за підписом бригадного генерала Володимира Шведюка.
Журналісти ВолиньPost систематично висвітлюють роботу українських захисників та захисниць, інформують суспільство про подвиги наших воїнів.
Зокрема, нещодавно ми писали про таке:
- Сталевий щит і меч Харківщини: як працює танковий батальйон 42 ОМБр, у складі якої воює чимало волинян
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Відзнаку йому передав майор Володимир Данилюк, офіцер відділу зв’язків з громадськістю управління комунікацій, секретар Національної спілки журналістів України.
«За патріотизм, професіоналізм та системний підхід у висвітленні в медіа героїчних прикладів захисту держави особовим складом Оперативного командування «Захід» на фронтах російсько-української війни, а також з нагоди Дня Збройних Сил України», - йдеться у тексті Подяки за підписом бригадного генерала Володимира Шведюка.
Журналісти ВолиньPost систематично висвітлюють роботу українських захисників та захисниць, інформують суспільство про подвиги наших воїнів.
Зокрема, нещодавно ми писали про таке:
- Сталевий щит і меч Харківщини: як працює танковий батальйон 42 ОМБр, у складі якої воює чимало волинян
- Українські захисники навчалися у Франції: серед військових – волиняни
- Водії на фронті: захисник, мобілізований на Волині, розповів про особливості служби
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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