Водії на фронті: захисник, мобілізований на Волині, розповів про особливості служби
Сьогодні, 15:45
В крайню неділю жовтня в Україні відзначали День автомобіліста і дорожника. А на війні робота водіїв і техніків – це не лише керування транспортом, а й бойові завдання в надзвичайно небезпечних умовах.
Але в підрозділах та з’єднаннях завжди впевнені, що наші водії можуть все, всюди, завжди...
Солдат Анатолій служить у 68 Окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша з 12 лютого 2023 року. На даний момент воює з окупантами під Селидовим на Донеччині. Він – водій бронеавтомобіля MaxxPro.
Військовослужбовець, мобілізований Ковельським РТЦК та СП
Волинської області, має досвід бойових дій на Вугледарському, Харківському напрямках. З певного часу разом зі своїм підрозділом воїн із позивним «Балу» знищує ворогів під Соледаром.
Чесно зізнається: теперішні реалії з попередніми навіть не порівняти.
«Може, десь і є важче, але тут прямо пекло. В небі хмара дронів. І як тільки бачать MaxxPro, полюють немилосердно. Якщо РЕБів нема, то можна й не вирушати нікуди: поцілять… Добре, що в нас він є. Дуже допомагає. Але перед кожним виїздом помолився, перехрестився, і в дорогу. І Бог допомагає», – говорить чоловік.
Пригадує він і екстремальний випадок. Виїхали на позиції евакуйовувати поранених. Уже й завантажили хлопців. А тут два дрони вдарили. зазнав певних ушкоджень: двигун працював, а машина заклякла на місці.
Ось тоді Анатолієві та іншому водієві, Олександрові, справді стало страшно. Отримали команду залишити палаючий бронеавтомобіль, пішли до своїх через поле, А з неба за ними полюють! Вийшли. І поранених забрали.
А «пі…ри» завжди полюють на MaxxPro! І тут головне, коли машина під
обстрілом очікує прибуття поранених, щоб евакуація відбувалася організовано і швидко. Чим менше в стані нерухомості бронеавтомобіль, тим більше шансів, що в нього не поцілять окупанти.
«Балу» дав і слушну пораду молодому поповненню: треба здобувати
максимально більше здобувати практику швидкісного і маневреного керування бронеавтомобілем. Від цього напряму залежить живучість людей і техніки.
«Головне – не боятися! Почнеш панікувати, все піде не так!», – каже.
А хто прагне поповнити лави славетної єгерської бригади, має можливість отримати додаткову інформацію охочі поповнити лави славетної єгерської бригади можуть за телефонами: 099-387-87-18 або 093-055-25-98
Текст: Відділ зв’язків з громадськістю Оперативного командування «Захід».
Фото: Відділення комунікацій 68 ОЄБр імені Олекси Довбуша
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Але в підрозділах та з’єднаннях завжди впевнені, що наші водії можуть все, всюди, завжди...
Солдат Анатолій служить у 68 Окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша з 12 лютого 2023 року. На даний момент воює з окупантами під Селидовим на Донеччині. Він – водій бронеавтомобіля MaxxPro.
Військовослужбовець, мобілізований Ковельським РТЦК та СП
Волинської області, має досвід бойових дій на Вугледарському, Харківському напрямках. З певного часу разом зі своїм підрозділом воїн із позивним «Балу» знищує ворогів під Соледаром.
Чесно зізнається: теперішні реалії з попередніми навіть не порівняти.
«Може, десь і є важче, але тут прямо пекло. В небі хмара дронів. І як тільки бачать MaxxPro, полюють немилосердно. Якщо РЕБів нема, то можна й не вирушати нікуди: поцілять… Добре, що в нас він є. Дуже допомагає. Але перед кожним виїздом помолився, перехрестився, і в дорогу. І Бог допомагає», – говорить чоловік.
Пригадує він і екстремальний випадок. Виїхали на позиції евакуйовувати поранених. Уже й завантажили хлопців. А тут два дрони вдарили. зазнав певних ушкоджень: двигун працював, а машина заклякла на місці.
Ось тоді Анатолієві та іншому водієві, Олександрові, справді стало страшно. Отримали команду залишити палаючий бронеавтомобіль, пішли до своїх через поле, А з неба за ними полюють! Вийшли. І поранених забрали.
А «пі…ри» завжди полюють на MaxxPro! І тут головне, коли машина під
обстрілом очікує прибуття поранених, щоб евакуація відбувалася організовано і швидко. Чим менше в стані нерухомості бронеавтомобіль, тим більше шансів, що в нього не поцілять окупанти.
«Балу» дав і слушну пораду молодому поповненню: треба здобувати
максимально більше здобувати практику швидкісного і маневреного керування бронеавтомобілем. Від цього напряму залежить живучість людей і техніки.
«Головне – не боятися! Почнеш панікувати, все піде не так!», – каже.
А хто прагне поповнити лави славетної єгерської бригади, має можливість отримати додаткову інформацію охочі поповнити лави славетної єгерської бригади можуть за телефонами: 099-387-87-18 або 093-055-25-98
Текст: Відділ зв’язків з громадськістю Оперативного командування «Захід».
Фото: Відділення комунікацій 68 ОЄБр імені Олекси Довбуша
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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