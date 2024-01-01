Водії на фронті: захисник, мобілізований на Волині, розповів про особливості служби

В крайню неділю жовтня в Україні відзначали День автомобіліста і дорожника. А на війні робота водіїв і техніків – це не лише керування транспортом, а й бойові завдання в надзвичайно небезпечних умовах.Але в підрозділах та з’єднаннях завжди впевнені, що наші водії можуть все, всюди, завжди...Солдатслужить у 68 Окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша з 12 лютого 2023 року. На даний момент воює з окупантами під Селидовим на Донеччині. Він – водій бронеавтомобіля MaxxPro.Військовослужбовець, мобілізований Ковельським РТЦК та СПВолинської області, має досвід бойових дій на Вугледарському, Харківському напрямках. З певного часу разом зі своїм підрозділом воїн із позивним «Балу» знищує ворогів під Соледаром.Чесно зізнається: теперішні реалії з попередніми навіть не порівняти.«Може, десь і є важче, але тут прямо пекло. В небі хмара дронів. І як тільки бачать MaxxPro, полюють немилосердно. Якщо РЕБів нема, то можна й не вирушати нікуди: поцілять… Добре, що в нас він є. Дуже допомагає. Але перед кожним виїздом помолився, перехрестився, і в дорогу. І Бог допомагає», – говорить чоловік.Пригадує він і екстремальний випадок. Виїхали на позиції евакуйовувати поранених. Уже й завантажили хлопців. А тут два дрони вдарили. зазнав певних ушкоджень: двигун працював, а машина заклякла на місці.Ось тоді Анатолієві та іншому водієві, Олександрові, справді стало страшно. Отримали команду залишити палаючий бронеавтомобіль, пішли до своїх через поле, А з неба за ними полюють! Вийшли. І поранених забрали.А «пі…ри» завжди полюють на MaxxPro! І тут головне, коли машина підобстрілом очікує прибуття поранених, щоб евакуація відбувалася організовано і швидко. Чим менше в стані нерухомості бронеавтомобіль, тим більше шансів, що в нього не поцілять окупанти.«Балу» дав і слушну пораду молодому поповненню: треба здобуватимаксимально більше здобувати практику швидкісного і маневреного керування бронеавтомобілем. Від цього напряму залежить живучість людей і техніки.«Головне – не боятися! Почнеш панікувати, все піде не так!», – каже.А хто прагне поповнити лави славетної єгерської бригади, має можливість отримати додаткову інформацію охочі поповнити лави славетної єгерської бригади можуть за телефонами: 099-387-87-18 або 093-055-25-98