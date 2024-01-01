Волинські митники привітали діток з Миколаєм

Волинські митники привітали діток з Миколаєм
Профспілка Волинської митниці два дні поспіль волонтерить в обласних закладах охорони здоров’я та освіти.

Про це йдеться на сторінці Волинської митниці.

Кажуть, що мета такого заходу – аби усі діти та дорослі з особливими потребами, які лікуються/навчаються поза домом у стаціонарних умовах, теж змогли відчути турботу Святого Миколая та пошану до бійців ЗСУ.

"Послужили миколайчиками, бо віримо не в дива, а в Збройні Сили України. Шануємо українські традиції, прагнемо, щоб у світі було більше добра і світла", – прокоментував цей напрямок роботи керівник Дмитро Стасенко, вітаючи колектив зі святами.

Зазначають також, що наразі 16 волинських митників – на передовій, зі зброєю в руках захищають інтереси держави.

Волинські митники привітали діток з Миколаєм




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