22 - навіки: Луцька громада попрощалася з Героєм Романом Завірюхою

22 - навіки: Луцька громада попрощалася з Героєм Романом Завірюхою
Сьогодні жителі Луцької громади попрощалися з військовослужбовцем Романом Завірюхою. Героя відспівали у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Завірюха Роман Олександрович (10.12.2001 року народження) загинув 19 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

Труну з тілом полеглого зустріли на колінах та спільно виконали Державний Гімн України.

Поховали Героя на кладовищі у селі Полонка.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

22 - навіки: Луцька громада попрощалася з Героєм Романом Завірюхою





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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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