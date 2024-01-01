22 - навіки: Луцька громада попрощалася з Героєм Романом Завірюхою
Сьогодні, 15:49
Сьогодні жителі Луцької громади попрощалися з військовослужбовцем Романом Завірюхою. Героя відспівали у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Завірюха Роман Олександрович (10.12.2001 року народження) загинув 19 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Труну з тілом полеглого зустріли на колінах та спільно виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя на кладовищі у селі Полонка.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Завірюха Роман Олександрович (10.12.2001 року народження) загинув 19 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Труну з тілом полеглого зустріли на колінах та спільно виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя на кладовищі у селі Полонка.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Роль Святого Миколая волинський актор виконує 30 років поспіль
Сьогодні, 16:13
22 - навіки: Луцька громада попрощалася з Героєм Романом Завірюхою
Сьогодні, 15:49
Путін прилетів до Мінська
Сьогодні, 15:13
Волинські митники привітали діток з Миколаєм
Сьогодні, 14:40