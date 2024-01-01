22 - навіки: Луцька громада попрощалася з Героєм Романом Завірюхою

Романом Завірюхою. Героя відспівали у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Завірюха Роман Олександрович (10.12.2001 року народження) загинув 19 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.



Труну з тілом полеглого зустріли на колінах та спільно виконали Державний Гімн України.



Поховали Героя на кладовищі у селі Полонка.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!













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