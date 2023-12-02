Роль Святого Миколая волинський актор виконує 30 років поспіль

Мирослав Юзефович 60 років працює у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі. Роль Святого Миколая актор виконує 30 років поспіль.







"Були радянські часи, був дід Мороз спочатку, але роль Миколая жевріла завжди", — каже актор.



В образ Мирослав Юзефович налаштовується ще з дому, готуючись до зустрічі з дітьми. Серед атрибутів для ролі Святого Миколая має спеціальну бороду.



"Приходив був хлопчик і питав: А ви що, справжній Миколай? Кажу: А ти що не бачиш. Так діткам кажу і вони мені вірять", — зізнається чоловік.



Пригадує: коли був маленьким, для нього головним подарунком на свято були цукерки. Нині, з його слів, сучасним дітям хочеться побажати кращого, бо весь час думки про війну.



"Перед моєю гримувальною в театрі кожен день везуть на щиті нашого Героя. Це настільки боляче. Хочеться, щоб наші діти не втратили, не загубили віру в диво хороше", — каже актор.



Як розповідає Мирослав Юзефович, роль Святого Миколая йому передав актор Олександр Якимчук. Тому до неї ставиться бережно і з особливим трепетом.



"Моя приємна і головна роль. Бо я приходжу безпосередньо до людей, до дітей. Вони дивляться на мене з такими очима хорошими", — говорить лучанин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 60 років працює у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі. Роль Святого Миколая актор виконує 30 років поспіль. Суспільному 77-річний лучанин розповів, чому йому подобається ця роль, як входить в образ та спілкується з дітьми."Були радянські часи, був дід Мороз спочатку, але роль Миколая жевріла завжди", — каже актор.В образ Мирослав Юзефович налаштовується ще з дому, готуючись до зустрічі з дітьми. Серед атрибутів для ролі Святого Миколая має спеціальну бороду."Приходив був хлопчик і питав: А ви що, справжній Миколай? Кажу: А ти що не бачиш. Так діткам кажу і вони мені вірять", — зізнається чоловік.Пригадує: коли був маленьким, для нього головним подарунком на свято були цукерки. Нині, з його слів, сучасним дітям хочеться побажати кращого, бо весь час думки про війну."Перед моєю гримувальною в театрі кожен день везуть на щиті нашого Героя. Це настільки боляче. Хочеться, щоб наші діти не втратили, не загубили віру в диво хороше", — каже актор.Як розповідає Мирослав Юзефович, роль Святого Миколая йому передав актор Олександр Якимчук. Тому до неї ставиться бережно і з особливим трепетом."Моя приємна і головна роль. Бо я приходжу безпосередньо до людей, до дітей. Вони дивляться на мене з такими очима хорошими", — говорить лучанин.

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