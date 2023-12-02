Роль Святого Миколая волинський актор виконує 30 років поспіль
Сьогодні, 16:13
Мирослав Юзефович 60 років працює у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі. Роль Святого Миколая актор виконує 30 років поспіль.
Суспільному 77-річний лучанин розповів, чому йому подобається ця роль, як входить в образ та спілкується з дітьми.
"Були радянські часи, був дід Мороз спочатку, але роль Миколая жевріла завжди", — каже актор.
В образ Мирослав Юзефович налаштовується ще з дому, готуючись до зустрічі з дітьми. Серед атрибутів для ролі Святого Миколая має спеціальну бороду.
"Приходив був хлопчик і питав: А ви що, справжній Миколай? Кажу: А ти що не бачиш. Так діткам кажу і вони мені вірять", — зізнається чоловік.
Пригадує: коли був маленьким, для нього головним подарунком на свято були цукерки. Нині, з його слів, сучасним дітям хочеться побажати кращого, бо весь час думки про війну.
"Перед моєю гримувальною в театрі кожен день везуть на щиті нашого Героя. Це настільки боляче. Хочеться, щоб наші діти не втратили, не загубили віру в диво хороше", — каже актор.
Як розповідає Мирослав Юзефович, роль Святого Миколая йому передав актор Олександр Якимчук. Тому до неї ставиться бережно і з особливим трепетом.
"Моя приємна і головна роль. Бо я приходжу безпосередньо до людей, до дітей. Вони дивляться на мене з такими очима хорошими", — говорить лучанин.
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Суспільному 77-річний лучанин розповів, чому йому подобається ця роль, як входить в образ та спілкується з дітьми.
"Були радянські часи, був дід Мороз спочатку, але роль Миколая жевріла завжди", — каже актор.
В образ Мирослав Юзефович налаштовується ще з дому, готуючись до зустрічі з дітьми. Серед атрибутів для ролі Святого Миколая має спеціальну бороду.
"Приходив був хлопчик і питав: А ви що, справжній Миколай? Кажу: А ти що не бачиш. Так діткам кажу і вони мені вірять", — зізнається чоловік.
Пригадує: коли був маленьким, для нього головним подарунком на свято були цукерки. Нині, з його слів, сучасним дітям хочеться побажати кращого, бо весь час думки про війну.
"Перед моєю гримувальною в театрі кожен день везуть на щиті нашого Героя. Це настільки боляче. Хочеться, щоб наші діти не втратили, не загубили віру в диво хороше", — каже актор.
Як розповідає Мирослав Юзефович, роль Святого Миколая йому передав актор Олександр Якимчук. Тому до неї ставиться бережно і з особливим трепетом.
"Моя приємна і головна роль. Бо я приходжу безпосередньо до людей, до дітей. Вони дивляться на мене з такими очима хорошими", — говорить лучанин.
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