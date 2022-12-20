Путін прилетів до Мінська
Сьогодні, 15:13
Російський правитель володимир путін прибув до Мінська для участі в засіданні Вищої держради Союзної держави 6 грудня.
Про це пише Українська правда з посиланням на державне держінформагентство РБ "БелТА", моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".
"БелТА" пише, що учасники засідання планують розглянути хід виконання основних напрямів реалізації положень договору про створення Союзної держави на 2024-2026 роки та підготовлену концепцію безпеки Союзної держави.
За даними "Гаюна", борт путіна Іл-96-300ПУ (RA-96025) здійснив посадку в національному аеропорту "Мінськ" о 13:42. Його літак супроводжували 2 винищувачі.
Літак вилетів із "Внуково" о 12:37 за місцевим часом. Номер рейсу - RSD509. Разом із ним, як зазвичай, летів і борт-двійник під реєстраційним номером RA-96022.
Крім того, до Мінська вже прибули Сергій Шойгу, Валентина Матвієнко, Михайло Мішустін, Дмитро Пєсков і Микола Патрушев, і через них у центрі Мінська перекривають рух усіх видів транспорту.
Попереднього разу путін прилітав до Білорусі 23 травня 2024 року, і тоді провів ніч разом із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком у резиденції останнього на Мінському морі (там же, де 2023 року той зустрічався з Євгеном Пригожиним), зазначають аналітики "Гаюна".
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Про це пише Українська правда з посиланням на державне держінформагентство РБ "БелТА", моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".
"БелТА" пише, що учасники засідання планують розглянути хід виконання основних напрямів реалізації положень договору про створення Союзної держави на 2024-2026 роки та підготовлену концепцію безпеки Союзної держави.
За даними "Гаюна", борт путіна Іл-96-300ПУ (RA-96025) здійснив посадку в національному аеропорту "Мінськ" о 13:42. Його літак супроводжували 2 винищувачі.
Літак вилетів із "Внуково" о 12:37 за місцевим часом. Номер рейсу - RSD509. Разом із ним, як зазвичай, летів і борт-двійник під реєстраційним номером RA-96022.
Крім того, до Мінська вже прибули Сергій Шойгу, Валентина Матвієнко, Михайло Мішустін, Дмитро Пєсков і Микола Патрушев, і через них у центрі Мінська перекривають рух усіх видів транспорту.
Попереднього разу путін прилітав до Білорусі 23 травня 2024 року, і тоді провів ніч разом із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком у резиденції останнього на Мінському морі (там же, де 2023 року той зустрічався з Євгеном Пригожиним), зазначають аналітики "Гаюна".
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