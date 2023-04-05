На Волині однорічна дитина опинилась за зачиненими дверима квартири





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 6 грудня, о 09:52 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в м. Ковелі на вулиці Тараса Боровця замкнулися двері квартири, в якій залишилась однорічна дитина.



Рятувальники прибули на місце події та відчинили двері за допомогою спеціального інструменту, тим самим надали доступ матері в квартиру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі рятувальники аварійно відчинили двері до квартири, де перебувала малолітня дитина.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 6 грудня, о 09:52 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в м. Ковелі на вулиці Тараса Боровця замкнулися двері квартири, в якій залишилась однорічна дитина.Рятувальники прибули на місце події та відчинили двері за допомогою спеціального інструменту, тим самим надали доступ матері в квартиру.

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