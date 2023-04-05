На Волині однорічна дитина опинилась за зачиненими дверима квартири
Сьогодні, 16:37
У Ковелі рятувальники аварійно відчинили двері до квартири, де перебувала малолітня дитина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 6 грудня, о 09:52 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в м. Ковелі на вулиці Тараса Боровця замкнулися двері квартири, в якій залишилась однорічна дитина.
Рятувальники прибули на місце події та відчинили двері за допомогою спеціального інструменту, тим самим надали доступ матері в квартиру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 6 грудня, о 09:52 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в м. Ковелі на вулиці Тараса Боровця замкнулися двері квартири, в якій залишилась однорічна дитина.
Рятувальники прибули на місце події та відчинили двері за допомогою спеціального інструменту, тим самим надали доступ матері в квартиру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині однорічна дитина опинилась за зачиненими дверима квартири
Сьогодні, 16:37
Роль Святого Миколая волинський актор виконує 30 років поспіль
Сьогодні, 16:13
Путін прилетів до Мінська
Сьогодні, 15:13