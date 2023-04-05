На Волині однорічна дитина опинилась за зачиненими дверима квартири

На Волині однорічна дитина опинилась за зачиненими дверима квартири
У Ковелі рятувальники аварійно відчинили двері до квартири, де перебувала малолітня дитина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 6 грудня, о 09:52 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в м. Ковелі на вулиці Тараса Боровця замкнулися двері квартири, в якій залишилась однорічна дитина.

Рятувальники прибули на місце події та відчинили двері за допомогою спеціального інструменту, тим самим надали доступ матері в квартиру.
На Волині однорічна дитина опинилась за зачиненими дверима квартири

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Теги: Ковель, рятувальники, дитина
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