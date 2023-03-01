У Раді склали присягу два нові депутати. Що про них відомо?

Таміла Ташева та Богдан Лукашук. Загальна кількість парламентарів поновилася до 401.



Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише



Таміла Ташева — українська і кримськотатарська державна діячка та правозахисниця. Народилася в Узбекистані у сім'ї депортованих із Криму кримських татар. Брала участь у Помаранчевій революції та Революції гідності, у 2014 році стала співзасновницею громадської організації «КримSOS», щоб висвітлювати окупацію півострова.



З 2019 року працювала в постійному представництві президента України в АР Крим, а з 2022-го очолила орган. За даними руху «Чесно», до того була помічницею на громадських засадах народного депутата Мустафи Джемілєва від «Блоку Петра Порошенка».



Центральна виборча комісія України визнала Ташеву обраною народною депутаткою від партії «Голос». Вона займе місце Олега Макарова, який помер 29 жовтня. Перед Ташевою у виборчому списку був співзасновник навчальної платформи Prometheus Іван Примаченко, а втім, він відмовився від мандата.



Богдан Лукашук — підприємець та депутат родом з Хмельниччини. У 2014-2015 роках був заступником голови Хмельницької районної державної адміністрації. З 2020 до 2024 року був керівником Хмельницької обласної партійної організації ВО «Батьківщина» (осередок припинив існування)



За даними «Чесно», Лукашук був помічником на платній основі депутата від «Партії регіонів» у Верховній Раді VII скликання Антона Яценка. Також у Верховній Раді IV, V, VI та VII скликань був помічником на громадських засадах свого батька, депутата Олега Лукашука.



Є власником компаній ТОВ «Газ-Лайн», ТОВ «Буг-Терра» та співвласником низки обслуговчих компаній житлово-будівельних кооперативів у Хмельницькому. У 2021 році разом з родиною заснував аграрне підприємство «Агролайн-Поділля». Минулого року суд оштрафував депутата за голосування у Хмельницькій міськраді про поновлення договору оренди землі підприємству матері.



Богдан Лукашук став народним депутатом від «Батьківщини» замість Альони Шкрум. За даними ЗМІ, вона склала мандат, щоб обійняти посаду заступниці міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби.

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