Росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку і Новодмитрівку, - Deep State





Про це пише



Також ворог просунувся біля Успенівки, у Кураховому та Романівці. Це – дані станом на 6 грудня.



Учора аналітики повідомили про захоплення ворогом Благодатного. А Силам оборони вдалося звільнити Новий Комар.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними аналітиків Deep State, Росія окупувала Новопустинку, Старі Терни, Іллінку і Новодмитрівку. Всі вони належать до Покровського району.Про це пише LB.ua Також ворог просунувся біля Успенівки, у Кураховому та Романівці. Це – дані станом на 6 грудня.Учора аналітики повідомили про захоплення ворогом Благодатного. А Силам оборони вдалося звільнити Новий Комар.

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