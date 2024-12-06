Росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку і Новодмитрівку, - Deep State
Сьогодні, 10:38
За даними аналітиків Deep State, Росія окупувала Новопустинку, Старі Терни, Іллінку і Новодмитрівку. Всі вони належать до Покровського району.
Про це пише LB.ua.
Також ворог просунувся біля Успенівки, у Кураховому та Романівці. Це – дані станом на 6 грудня.
Учора аналітики повідомили про захоплення ворогом Благодатного. А Силам оборони вдалося звільнити Новий Комар.
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Про це пише LB.ua.
Також ворог просунувся біля Успенівки, у Кураховому та Романівці. Це – дані станом на 6 грудня.
Учора аналітики повідомили про захоплення ворогом Благодатного. А Силам оборони вдалося звільнити Новий Комар.
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