У рекреаційному пункті «Лісовичок» запрацює резиденція Санти: як потрапити





Організатори обіцяють: вона стане місцем, де діти та дорослі зможуть відпочити, весело провести час та зануритися у справжню зимову казку.



Облаштовує резиденцію Анастасія розповідає, що для гостей вони підготували дуже насичену програму.



Діти зможуть зустрітися із самим Сантою, який створить для них справжню магію свята. Маленьких гостей також чекає пригодницький квест із веселим ельфом, зупинка на какао з маршмелоу, смачний обід із картоплею фрі, курячим шашликом і фондю, а ще яскраве шоу з кульками.



Поки діти розважатимуться, дорослі теж не нудьгуватимуть. Для них організовують майстер-клас із виготовлення насипних свічок, а також час для відпочинку біля вогнища із гітарними піснями, глінтвейном та смачною вечерею. Серед страв – рибна юшка, паста або вареники на вибір.



На святі працюватиме професійний фотограф, а також діятимуть красиві фотозони, де можна буде зробити світлини.



Усе це входить у вартість програми, що триватиме аж 2,5 години.





«Для проведення святкового дійства, ми формуємо групи від 20 осіб, в яких повинно бути мінімум 10 дітей. Тож це чудова пропозиція, наприклад, для шкільних класів – учнів, їхніх батьків та вчителів. Важливо, що діткам-учасникам має бути хоча б від 4-ох років. Молодшим може бути складно і нецікаво. Але сім’ї з такими малюками можуть також завітати в «Лісовичок». Насолодитися святковою атмосферою, зробити світлини біля наших фотозон, скуштувати смачненького у ресторації», – зазначає Анастасія.



Працюватиме резиденція Санти з 9 по 30 грудня. Але якщо буде багато запитів, організатори готові й надалі відкрити двері резиденції для охочих. Кількість місць обмежена, тому бронювання необхідно здійснити заздалегідь.







Ціна квитка – 700 гривень для дітей та 850 для дорослих. Учасникам бойових дій роблять знижки.



Також під час дійства відбудеться благодійний збір на підтримку Збройних сил України.



Адреса: Луцький район, селище Колки, вулиця Грушевського, 2г



Телефон: 097 52 10 025 або 095 4 321 487



Instagram «PartyLab Kids»: https://www.instagram.com/partylab_kids/





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! рекреаційно-туристичному еко-комплексі «Лісовичок» , що функціонує в селищі Колки, відкривають резиденцію Санти Організатори обіцяють: вона стане місцем, де діти та дорослі зможуть відпочити, весело провести час та зануритися у справжню зимову казку.Облаштовує резиденцію івент-агенція «PartyLab Kids» . Її засновницярозповідає, що для гостей вони підготували дуже насичену програму.Діти зможуть зустрітися із самим Сантою, який створить для них справжню магію свята. Маленьких гостей також чекає пригодницький квест із веселим ельфом, зупинка на какао з маршмелоу, смачний обід із картоплею фрі, курячим шашликом і фондю, а ще яскраве шоу з кульками.Поки діти розважатимуться, дорослі теж не нудьгуватимуть. Для них організовують майстер-клас із виготовлення насипних свічок, а також час для відпочинку біля вогнища із гітарними піснями, глінтвейном та смачною вечерею. Серед страв – рибна юшка, паста або вареники на вибір.На святі працюватиме професійний фотограф, а також діятимуть красиві фотозони, де можна буде зробити світлини.Усе це входить у вартість програми, що триватиме аж 2,5 години.«Для проведення святкового дійства, ми формуємо групи від 20 осіб, в яких повинно бути мінімум 10 дітей. Тож це чудова пропозиція, наприклад, для шкільних класів – учнів, їхніх батьків та вчителів. Важливо, що діткам-учасникам має бути хоча б від 4-ох років. Молодшим може бути складно і нецікаво. Але сім’ї з такими малюками можуть також завітати в «Лісовичок». Насолодитися святковою атмосферою, зробити світлини біля наших фотозон, скуштувати смачненького у ресторації», – зазначає Анастасія.Працюватиме резиденція Санти з 9 по 30 грудня. Але якщо буде багато запитів, організатори готові й надалі відкрити двері резиденції для охочих. Кількість місць обмежена, тому бронювання необхідно здійснити заздалегідь.Ціна квитка – 700 гривень для дітей та 850 для дорослих. Учасникам бойових дій роблять знижки.Також під час дійства відбудеться благодійний збір на підтримку Збройних сил України.Луцький район, селище Колки, вулиця Грушевського, 2г097 52 10 025 або 095 4 321 487

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