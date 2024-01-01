ППО уночі збила 32 ворожі російські дрони

ППО уночі збила 32 ворожі російські дрони
У ніч на 6 грудня сили ППО україни збили 32 і 53 запущених Росією безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Зазначається, що у ніч на 6 грудня 2024 року противник атакував Україну 53-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.

Район пусків дронів – це Орел у РФ.

Станом на 07.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

16 безпілотників локаційно втрачено, 2 – вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У рекреаційному пункті «Лісовичок» запрацює резиденція Санти: як потрапити
Сьогодні, 10:00
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 6 грудня
Сьогодні, 09:49
ППО уночі збила 32 ворожі російські дрони
Сьогодні, 09:05
Співак з Волині увішов до п'ятірки найпопулярніших артистів України на Spotify
Сьогодні, 08:25
Українці зможуть отримати по 900 гривень на книжки
Сьогодні, 07:32
Схожі новини
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 6 грудня Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 6 грудня
Сьогодні, 09:49
На Запоріжжі поліг Герой з Луцька Сергій Мезенцев На Запоріжжі поліг Герой з Луцька Сергій Мезенцев
05 грудень, 16:20
У російському полоні залишаються щонайменше шість мерів міст і голів громад У російському полоні залишаються щонайменше шість мерів міст і голів громад
05 грудень, 14:42
Завтра на Волині прощатимуться з полеглим на війні 22-річним Героєм Романом Завірюхою Завтра на Волині прощатимуться з полеглим на війні 22-річним Героєм Романом Завірюхою
05 грудень, 12:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині автівка збила 18-річного хлопця
Сьогодні, 10:07
 0
У рекреаційному пункті «Лісовичок» запрацює резиденція Санти: як потрапити
Сьогодні, 10:00
 0
Яка ситуація на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на ранок 6 грудня
Сьогодні, 09:49
 0
ППО уночі збила 32 ворожі російські дрони
Сьогодні, 09:05
 0
Співак з Волині увішов до п'ятірки найпопулярніших артистів України на Spotify
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8