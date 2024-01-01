ППО уночі збила 32 ворожі російські дрони
Сьогодні, 09:05
У ніч на 6 грудня сили ППО україни збили 32 і 53 запущених Росією безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Зазначається, що у ніч на 6 грудня 2024 року противник атакував Україну 53-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.
Район пусків дронів – це Орел у РФ.
Станом на 07.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.
16 безпілотників локаційно втрачено, 2 – вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.
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Про це повідомили у Повітряних силах України.
Зазначається, що у ніч на 6 грудня 2024 року противник атакував Україну 53-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.
Район пусків дронів – це Орел у РФ.
Станом на 07.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.
16 безпілотників локаційно втрачено, 2 – вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.
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