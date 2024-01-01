На Волині сім'ям загиблих нацгвардійців вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО

На Волині сім'ям загиблих нацгвардійців вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО
На Волині рідним полеглих воїнів Національної гвардії України передали державні нагороди.

Ордени «За мужність» III ступеня (посмертно) передали родинам гвардійців очільники районних та місцевих рад Волинської області разом з командуванням військової частини Національної гвардії України у Луцьку, - повідомляють на сторінці військової частини 1141 Нацгвардії України.
На Волині сім'ям загиблих нацгвардійців вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО

Представники Нацгвардії висловили подяку родинам за їхню підтримку та виховання таких відважних синів. Вони наголосили, що пам'ять про полеглих героїв завжди буде жити у серцях українців, а їхній подвиг стане прикладом для майбутніх поколінь.

Згідно з указами Президента України за особисту мужність, самовідданість у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденами "За мужність" III ступеня (посмертно) нагороджено:
- Устимчука Максима Васильовича
- Андросюка Генадія Миколайовича
- Ципка Дмитра Сергійовича
На Волині сім'ям загиблих нацгвардійців вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО

Один із моментів, який глибоко вразив присутніх, — це слова матері одного з героїв: "Мій син завжди мріяв жити у вільній і незалежній країні. Його нагорода — це визнання його подвигу, але найдорожче для мене — це пам'ять про нього".
На Волині сім'ям загиблих нацгвардійців вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО
На Волині сім'ям загиблих нацгвардійців вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО
На Волині сім'ям загиблих нацгвардійців вручили посмертні нагороди рідних. ФОТО

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Теги: Волинь, нагороди, Нацгвардія, війна, Луцьк
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