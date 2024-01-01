«На щиті» на Волинь повертається Герой Віталій Чуй, який поліг за Україну

Віталій Чуй, який поліг за Україну.



Про це Ігор Пальонка.



"О 9.20 через місто зі сторони Луцька у напрямку Нововолинська проїжджатиме скорботний кортеж із тілом загиблого мешканця села Житані – Віталія Ростиславовича Чуя, 1997 року народження.



Прошу коридором шани зустріти полеглого по маршруту слідування кортежу вулицями Луцькою, Данила Галицького, Устилузькою та Степана Бандери.



Висловлюю щирі співчуття родині, друзям та побратимам Героя", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «На щиті» на Волинь повертається Герой, який поліг за Україну.Про це повідомив міський голова Володимира"О 9.20 через місто зі сторони Луцька у напрямку Нововолинська проїжджатиме скорботний кортеж із тілом загиблого мешканця села Житані – Віталія Ростиславовича Чуя, 1997 року народження.Прошу коридором шани зустріти полеглого по маршруту слідування кортежу вулицями Луцькою, Данила Галицького, Устилузькою та Степана Бандери.Висловлюю щирі співчуття родині, друзям та побратимам Героя", - йдеться в повідомленні.

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