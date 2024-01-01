«На щиті» на Волинь повертається Герой Віталій Чуй, який поліг за Україну

«На щиті» на Волинь повертається Герой Віталій Чуй, який поліг за Україну
«На щиті» на Волинь повертається Герой Віталій Чуй, який поліг за Україну.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"О 9.20 через місто зі сторони Луцька у напрямку Нововолинська проїжджатиме скорботний кортеж із тілом загиблого мешканця села Житані – Віталія Ростиславовича Чуя, 1997 року народження.

Прошу коридором шани зустріти полеглого по маршруту слідування кортежу вулицями Луцькою, Данила Галицького, Устилузькою та Степана Бандери.

Висловлюю щирі співчуття родині, друзям та побратимам Героя", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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