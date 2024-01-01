У росії згорів склад, де зберігали деталі до «шахедів» на $16 мільйонів, - ГУР

У росії згорів склад, де зберігали деталі до «шахедів» на $16 мільйонів, - ГУР
На території економічної зони «Алабуга» у Татарстані горів склад, де зберігали деталі до БпЛА типу Shahed-136.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Громадське.

За даними розвідників, у приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць Shahed-136. Усе це, за даними ГУР, згоріло.

Завдані втрати внаслідок знищення російського складу оцінюються у 16 мільйонів доларів.

«Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної росії. ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата», — йдеться у повідомленні.

Це не вперше завод із виробництва «шахедів» у Татарстані зазнає атак. Економічна зона «Алабуга» належить урядові Республіки Татарстан та, за даними США підтримує контракт із російськими військовими задля збирання безпілотників Shahed. В американському Мінфіні прогнозували, що ця особлива економічна зона має намір збільшити виробництво, щоб виготовити тисячі дронів до 2025 року.

За даними ЗМІ, для роботи в «Алабузі» росіяни набирали студенток в Африці, зокрема в Уганді. Пропозиція включала кваліфіковану роботу з оплатою, втричі більшою за заробітну плату в Уганді, авіаквитки, безплатне житло та диплом університету, щоб приєднатися до програми роботи й навчання.

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Теги: Росія, війна
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