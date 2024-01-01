У Луцьку діють групи підтримки для тих, хто втратив рідних: як потрапити

Оксана Майборода (фото: Луцький НТУ)

На базідіють групи підтримки для тих, хто втратив своїх близьких. Тут рідні загиблих можуть отримати підтримку однодумців, а також фахову допомогу психологів.Про це журналістам ВолиньPost розповіла керівниця центру– психологиня, медіаторка, фахівчиня з психореабілітації військових, доцентка кафедри соціогуманітарних технологій.Вона зазначила, що з перших місяців повномасштабного вторгнення росії на наші землі в Центрі медіації та психології ЛНТУ почали надавати психологічну допомогу всім, хто цього потребував.Однак, якщо раніше частими запитами були робота з тривогою, почуттям провини, відчуттям невизначеності, агресією або депресією, то з другої половини 2023 року біль втрат, яких стає все більше і більше, стають основними запитами у роботі психологів центру.Саме тому тут і вирішили організувати групи психологічної підтримки для дорослих, які втратили близьких людей.Основна мета роботи цих груп:- створення безпечного середовища з повною атмосферою довіри для вираження почуття горювання;- розуміння механізму впливу скорботи на думки, почуття, фізичний стан та відносини.Важливо, що вся особиста інформація учасників груп, відповідно до закону про права пацієнтів, є конфіденційною.Групи підтримки для людей, в яких загинули кохані, батьки, брати чи сестри поділені на вісім зустрічей, тривалістю по дві години. Для тих, хто втратив дітей, таких зустрічей є дванадцять.«Перед формуванням групи кожен учасник має можливість отримати індивідуальну консультацію. На ній ми дізнаємося історію втрати, яка стає основним чинником формування цільових груп. Учасники можуть бути дуже різними, тому, важливо враховувати вікові й особисті особливості кожного. Це забезпечує максимальну ефективність роботи групи», – говорить пані Оксана.Зв’язатися з Центром медіації та психології ЛНТУ можна за телефоном: 050 500 90 64(Оксана).