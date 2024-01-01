У Луцьку водій автівки збив 14-річну дівчину

У Луцьку водій автівки збив 14-річну дівчину
За добу на Волині внаслідок ДТП постраждало двоє пішоходів: поліція розпочала кримінальні провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригоди трапилися у Луцьку та на Маневиччині.

Так, учора на вулиці Червоного Хреста у Луцьку 20-річний житель Горохівщини, керуючи автомобілем Renault Master, допустив на пішохідку, 14-річну лучанку.

Дівчина переходила проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Цього ж дня, на автодорозі поблизу села Кукли на Маневиччині 20-річний водій автомобіля Audi A-6 збив 57-річного місцевого жителя, який рухався узбіччям дороги у попутному напрямку.

Чоловіка також шпиталізували.

За обома фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
У Луцьку водій автівки збив 14-річну дівчину

Слідство триває.
У Луцьку водій автівки збив 14-річну дівчину

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Теги: Волинь, ДТП
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