У Бразилії літак впав у центрі курортного містечка, всі пасажири загинули

У Бразилії літак впав у центрі курортного містечка, всі пасажири загинули
На міський центр бразильського міста Грамаду 22 грудня впав невеликий літак. Всі 10 людей на борту загинули. Ще близько 20 людей на землі постраждали.

Про це пише CNN, повідомляє Громадське.

Грамаду вважається невеликим гірським курортом, популярним серед туристів, особливо на Різдво.

Аварія сталася вранці 22 грудня, через кілька хвилин після того, як літак злетів.

За даними Національної цивільної оборони, він спершу зіткнувся з димарем будівлі, потім із будинком і, нарешті, з меблевим магазином. Уламки також вупали на місцевий готель.

Щонайменше 17 людей на землі постраждали. Більшість із них потрапили до лікарні через те, що надихалися диму від пожежі, що виникла внаслідок аварії. Двоє з постраждалих перебувають у важкому стані через опіки.

Всі 10 загиблих пасажирів літака були членами однієї сім'ї.

Наразі влада Бразилії досі з’ясовує причини трагедії. Президент Луїз Інасіо Лула да Сілва висловив співчуття родичам загиблих.

«Сподіваюся на швидке одужання постраждалих. Військово-повітряні сили з’ясовують причини аварії, і федеральний уряд перебуває в розпорядженні уряду штату та місцевої влади, щоб якомога швидше прояснити ситуацію», — написав він в X.

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Теги: літак, Бразилія
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