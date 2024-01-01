Що приготувати на Святвечір: ідеї для святкового столу

Кутя

Вареники

Зрази

Пісний борщ

Печена скумбрія

Голубці

Паштет із квасолі

Маринований оселедець

Вінегрет

Соління

Солодкі пампухи

Узвар

Вже зовсім скоро українці зберуться разом, щоб відзначити Святвечір. Згідно з новим календарем він припадає на 24 грудня.В Україні свято заведено зустрічати всією сім'єю за столом. Господині готують 12 пісних страв. Така кількість символізує 12 апостолів та 12 місяців, що минають.Якщо ви не знаєте, чим порадувати рідних у цей вечір, а також хочете зберегти його дух та автентичність, ми зібрали для вас ідеї для традиційного меню.Це головна страва на столі у Святвечір. Її основа — варена пшениця, яку доповнюють волоськими горіхами, маком, медом, родзинками та узваром. Деякі господині додають до куті сухофрукти, різні горіхи, цукати, цитрусову цедру, експериментуючи зі смаками. У різних регіонах країни замість пшениці можуть використовувати рис, перлову крупу, ячмінь.Вареники на Святвечір готують із пісними начинками: картоплею, капустою, грибами. Засмажка з цибулі, підрум’яненої на олії, додає страві аромату та насиченого смаку. Начинки можуть варіюватися, що додає різноманітності.Їх готують із картопляного тіста, начиняючи тушкованою капустою або смаженими грибами з цибулею. Сформовані пиріжки обсмажують на олії до золотистої скоринки.Пісний борщ із буряка стане гарним доповненням до святкового столу. Його готують без м’яса, але з великою кількістю овочів: буряком, капустою, картоплею, морквою та цибулею. Для насиченого смаку додають томатний сік чи пасту, а також сушені гриби.Скумбрію готують у духовці зі спеціями, травами та лимоном. Це проста в приготуванні, але дуже смачна страва, яка доповнює пісне меню.Голубці на Святвечір готують із круп, таких як рис, гречка, пшоно чи перлова крупа. Начинку часто доповнюють підсмаженою морквою, цибулею та грибами. Начинку загортають у капустяне листя та тушкують у томатному соусі.Паштет із квасолі — це смачна закуска, яку легко приготувати. Основу складає відварена або консервована квасоля, яку змішують із підсмаженими цибулею та морквою. За бажанням додають гриби чи волоські горіхи. Усе це подрібнюють до кремоподібної консистенції та подають із хлібом чи грінками.Це популярна та легка у приготуванні закуска. Його можна придбати в магазині або напередодні засолити вдома. Інтернет рясніє різноманітними варіантами приготування риби. Подають страву з ріпчастою або зеленою цибулею.Класичний овочевий салат із відвареного буряка, картоплі, моркви, горошку, солоних огірків, кислої капусти. Іноді до нього додають квасолю, горошок, мариновані гриби чи зелену цибулю. Заправляють страву олією, яка гармонійно поєднує всі інгредієнти.Мариновані овочі та соління додають до святкового столу свіжості. Квашена капуста, огірки, помідори, мариновані гриби та інші домашні заготовки стануть чудовим доповненням до основних страв.Пампухи готують із різними начинками: маком, вишнями, яблуками чи повидлом. Їх смажать в олії, а потім посипають цукровою пудрою або подають із медом.Традиційний компот, який варять із сушених фруктів, таких як яблука, груші та сливи. Його можна підсолоджувати медом або цукром.