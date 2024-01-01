Наїхав на припарковане авто та пошкодив паркан: у Луцьку неповнолітній водій скоїв ДТП

Наїхав на припарковане авто та пошкодив паркан: у Луцьку неповнолітній водій скоїв ДТП
У Луцьку неповнолітній водій скоїв ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 22 грудня, близько 17-ї години на вулиці Винниченка ми помітили автомобіль Audi, який рухався з порушенням ПДР.

На вимогу інспекторів зупинитися водій не відреагував, натомість збільшив швидкість і спробував втекти. Через неуважність він здійснив наїзд на припаркований автомобіль марки Ford та пошкодив паркан. На матір патрульні склали протокол за ст. 184 (Невиконання обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Як з'ясувалося, за кермом перебував неповнолітній хлопець, який в силу свого віку не отримував посвідчення водія. На місце події прибули батьки юнака.

На матір патрульні склали протокол за ст. 184 (Невиконання обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП
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