Наслідки кібератаки рф: які послуги не доступні у Луцькому ЦНАПі
Сьогодні, 13:43
Станом на 23 грудня, через зупинку роботи держреєстрів у Луцькому Центрі надання адмінпослуг залишаються недоступними ряд послуг.
Про це повідомили на сторінці установи у Facebook, пише Суспільне.
Наразі ЦНАП тимчасово не надає такі послуги:
- реєстрація бізнесу, нерухомості
- єМалятко
- реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання за заявою власника житла (через неможливість перевірити дані з Державного реєстру речових прав)
- надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав
- надання витягу з Державного земельного кадастру
- реєстрація декларації про закінчення будівництва та повідомлення про початок будівельних робіт
- перереєстрація транспортних засобів та перша реєстрація вживаних транспортних засобів в Україні
- державна реєстрація народження, шлюбу.
В Центрі надання адмінпослуг, додали, що фахівці продовжують перевіряти документи і консультувати відвідувачів. Про відновлення роботи держреєстрів повідомлять додатково. Телефон для додаткової інформації: (0332) 777 888 (рецепція ЦНАП).
Що відомо про хакерську атаку РФ і збій роботи держреєстрів
Ввечері 19 грудня міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що стався масштабний збій у роботі державних реєстрів та сервісів України. Через нього також тимчасово не працювали деякі послуги у застосунку "Дія".
Зранку 20 грудня Стефанішина повідомила, що через кібератаку довелося призупинити всі реєстри Мін'юсту. Наразі тривають дії з їхнього відновлення. Події не вплинули на інші інформаційні ресурси держави, які не пов'язані з Мін'юстом, у тому числі на застосунок "Дія".
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Про це повідомили на сторінці установи у Facebook, пише Суспільне.
Наразі ЦНАП тимчасово не надає такі послуги:
- реєстрація бізнесу, нерухомості
- єМалятко
- реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання за заявою власника житла (через неможливість перевірити дані з Державного реєстру речових прав)
- надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав
- надання витягу з Державного земельного кадастру
- реєстрація декларації про закінчення будівництва та повідомлення про початок будівельних робіт
- перереєстрація транспортних засобів та перша реєстрація вживаних транспортних засобів в Україні
- державна реєстрація народження, шлюбу.
В Центрі надання адмінпослуг, додали, що фахівці продовжують перевіряти документи і консультувати відвідувачів. Про відновлення роботи держреєстрів повідомлять додатково. Телефон для додаткової інформації: (0332) 777 888 (рецепція ЦНАП).
Що відомо про хакерську атаку РФ і збій роботи держреєстрів
Ввечері 19 грудня міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що стався масштабний збій у роботі державних реєстрів та сервісів України. Через нього також тимчасово не працювали деякі послуги у застосунку "Дія".
Зранку 20 грудня Стефанішина повідомила, що через кібератаку довелося призупинити всі реєстри Мін'юсту. Наразі тривають дії з їхнього відновлення. Події не вплинули на інші інформаційні ресурси держави, які не пов'язані з Мін'юстом, у тому числі на застосунок "Дія".
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Коментарі 1
Саме краще-це готівка, і доеументи паперові!!! Пвпір, запам'ятайте, витримає все, а ваші цифрові технології до заднього місця!!! І кнопочний тел, це теж сила!!!
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