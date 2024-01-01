Наслідки кібератаки рф: які послуги не доступні у Луцькому ЦНАПі

Наслідки кібератаки рф: які послуги не доступні у Луцькому ЦНАПі
Станом на 23 грудня, через зупинку роботи держреєстрів у Луцькому Центрі надання адмінпослуг залишаються недоступними ряд послуг.

Про це повідомили на сторінці установи у Facebook, пише Суспільне.

Наразі ЦНАП тимчасово не надає такі послуги:

- реєстрація бізнесу, нерухомості

- єМалятко

- реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання за заявою власника житла (через неможливість перевірити дані з Державного реєстру речових прав)

- надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав

- надання витягу з Державного земельного кадастру

- реєстрація декларації про закінчення будівництва та повідомлення про початок будівельних робіт

- перереєстрація транспортних засобів та перша реєстрація вживаних транспортних засобів в Україні

- державна реєстрація народження, шлюбу.

В Центрі надання адмінпослуг, додали, що фахівці продовжують перевіряти документи і консультувати відвідувачів. Про відновлення роботи держреєстрів повідомлять додатково. Телефон для додаткової інформації: (0332) 777 888 (рецепція ЦНАП).

Що відомо про хакерську атаку РФ і збій роботи держреєстрів

Ввечері 19 грудня міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що стався масштабний збій у роботі державних реєстрів та сервісів України. Через нього також тимчасово не працювали деякі послуги у застосунку "Дія".

Зранку 20 грудня Стефанішина повідомила, що через кібератаку довелося призупинити всі реєстри Мін'юсту. Наразі тривають дії з їхнього відновлення. Події не вплинули на інші інформаційні ресурси держави, які не пов'язані з Мін'юстом, у тому числі на застосунок "Дія".

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Теги: росія, кібератака
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Коментарі 1
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