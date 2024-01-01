Наслідки кібератаки рф: які послуги не доступні у Луцькому ЦНАПі





Про це повідомили на сторінці установи у Facebook, пише



Наразі ЦНАП тимчасово не надає такі послуги:



- реєстрація бізнесу, нерухомості



- єМалятко



- реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання за заявою власника житла (через неможливість перевірити дані з Державного реєстру речових прав)



- надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав



- надання витягу з Державного земельного кадастру



- реєстрація декларації про закінчення будівництва та повідомлення про початок будівельних робіт



- перереєстрація транспортних засобів та перша реєстрація вживаних транспортних засобів в Україні



- державна реєстрація народження, шлюбу.



В Центрі надання адмінпослуг, додали, що фахівці продовжують перевіряти документи і консультувати відвідувачів. Про відновлення роботи держреєстрів повідомлять додатково. Телефон для додаткової інформації: (0332) 777 888 (рецепція ЦНАП).



Що відомо про хакерську атаку РФ і збій роботи держреєстрів



Ввечері 19 грудня міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що стався масштабний збій у роботі державних реєстрів та сервісів України. Через нього також тимчасово не працювали деякі послуги у застосунку "Дія".



Зранку 20 грудня Стефанішина повідомила, що через кібератаку довелося призупинити всі реєстри Мін'юсту. Наразі тривають дії з їхнього відновлення. Події не вплинули на інші інформаційні ресурси держави, які не пов'язані з Мін'юстом, у тому числі на застосунок "Дія".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 23 грудня, через зупинку роботи держреєстрів у Луцькому Центрі надання адмінпослуг залишаються недоступними ряд послуг.Про це повідомили на сторінці установи у Facebook, пише Суспільне - реєстрація бізнесу, нерухомості- єМалятко- реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання за заявою власника житла (через неможливість перевірити дані з Державного реєстру речових прав)- надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав- надання витягу з Державного земельного кадастру- реєстрація декларації про закінчення будівництва та повідомлення про початок будівельних робіт- перереєстрація транспортних засобів та перша реєстрація вживаних транспортних засобів в Україні- державна реєстрація народження, шлюбу.В Центрі надання адмінпослуг, додали, що фахівці продовжують перевіряти документи і консультувати відвідувачів. Про відновлення роботи держреєстрів повідомлять додатково. Телефон для додаткової інформації: (0332) 777 888 (рецепція ЦНАП).Ввечері 19 грудня міністерка юстиціїповідомила, що стався масштабний збій у роботі державних реєстрів та сервісів України. Через нього також тимчасово не працювали деякі послуги у застосунку "Дія".Зранку 20 грудня Стефанішина повідомила, що через кібератаку довелося призупинити всі реєстри Мін'юсту. Наразі тривають дії з їхнього відновлення. Події не вплинули на інші інформаційні ресурси держави, які не пов'язані з Мін'юстом, у тому числі на застосунок "Дія".

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