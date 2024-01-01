Через волинський кордон намагались незаконно провезти деревину

Через волинський кордон намагались незаконно провезти деревину
Волинські митники на посту Ягодин припинили спробу протиправного вивезення за кордон деревини.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

2 вантажі обробленої сосни об’ємом 62 кубометри та вартістю майже 600 тисяч гривень доставляли із Чернігівщини до Литви. У комплекті товаросупровідних документів на кожну партію експортер подав сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що є обов`язковим дозвільним документом під час їх експорту.

Однак, за висновками залучених експертів з кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу НЛТУ України, із заявлених у сертифікаті дерев неможливо виготовити переміщувані у вантажівках дошки. Відтак, надані до митного оформлення сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів містили недостовірні відомості щодо походження експортованої продукції. Про це складені протоколи про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу.

Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу неправдивих відомостей, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією або без такої. Відповідно до ч. 2 ст. 522 Митного кодексу, остаточні рішення у таких справах про порушення митних правил ухвалюються судом.
Через волинський кордон намагались незаконно провезти деревину

Крім того, затримані на посту і скеровані на експертизу ще 2 вантажі соснових пиломатеріалів цього ж підприємства. Рішення щодо них прийматимуться після надходження до митниці офіційних наукових висновків.

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Теги: Волинська митниця
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