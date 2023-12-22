Чи буде сніг на Різдво: тижневий прогноз погоди на Волині від синоптиків
Сьогодні, 15:12
Упродовж тижня, 23-27 грудня, на території Волинської області очікується суха й морозна погода, яку визначатиме периферія антициклону. Лише в окремі дні місцями по області йтиме невеликий сніг.
Регіон перебуватиме в полі підвищеного тиску, розповіла в коментарі Суспільному чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко.
До кінця доби 23 грудня синоптики прогнозують в регіоні хмарну погоду з проясненнями, подекуди невеликий сніг, мокрий сніг, а також місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря упродовж доби — від 2° морозу до 3° тепла.
У вівторок, 24 грудня, на території області буде хмарно з проясненнями, подекуди невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в Луцьку вночі — 1-3° морозу, вдень — 0-2° тепла, в області вночі — 0-5° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла.
На Різдво, 25 грудня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі 0-5° морозу, вдень — від 1° морозу до 4° тепла.
У четвер, 26 грудня, на території Волинської області буде хмарно з проясненнями, подекуди невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі 0-5° морозу, вдень — від 1° морозу до 4° тепла.
У п'ятницю, 27 грудня, в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі 2-7° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла.
Як додала чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко, такі погодні умови в останні дні грудня є типовими для регіону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Регіон перебуватиме в полі підвищеного тиску, розповіла в коментарі Суспільному чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко.
До кінця доби 23 грудня синоптики прогнозують в регіоні хмарну погоду з проясненнями, подекуди невеликий сніг, мокрий сніг, а також місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря упродовж доби — від 2° морозу до 3° тепла.
У вівторок, 24 грудня, на території області буде хмарно з проясненнями, подекуди невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в Луцьку вночі — 1-3° морозу, вдень — 0-2° тепла, в області вночі — 0-5° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла.
На Різдво, 25 грудня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі 0-5° морозу, вдень — від 1° морозу до 4° тепла.
У четвер, 26 грудня, на території Волинської області буде хмарно з проясненнями, подекуди невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі 0-5° морозу, вдень — від 1° морозу до 4° тепла.
У п'ятницю, 27 грудня, в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі 2-7° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла.
Як додала чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко, такі погодні умови в останні дні грудня є типовими для регіону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні екстрені відключення світла: дуже високе споживання
Сьогодні, 15:43
Чи буде сніг на Різдво: тижневий прогноз погоди на Волині від синоптиків
Сьогодні, 15:12
«Укрпошта» вводить нові тарифи на доставку посилок
Сьогодні, 14:51
Через волинський кордон намагались незаконно провезти деревину
Сьогодні, 14:15