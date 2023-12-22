Чи буде сніг на Різдво: тижневий прогноз погоди на Волині від синоптиків

Чи буде сніг на Різдво: тижневий прогноз погоди на Волині від синоптиків
Упродовж тижня, 23-27 грудня, на території Волинської області очікується суха й морозна погода, яку визначатиме периферія антициклону. Лише в окремі дні місцями по області йтиме невеликий сніг.

Регіон перебуватиме в полі підвищеного тиску, розповіла в коментарі Суспільному чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко.

До кінця доби 23 грудня синоптики прогнозують в регіоні хмарну погоду з проясненнями, подекуди невеликий сніг, мокрий сніг, а також місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря упродовж доби — від 2° морозу до 3° тепла.

У вівторок, 24 грудня, на території області буде хмарно з проясненнями, подекуди невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в Луцьку вночі — 1-3° морозу, вдень — 0-2° тепла, в області вночі — 0-5° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла.

На Різдво, 25 грудня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі 0-5° морозу, вдень — від 1° морозу до 4° тепла.

У четвер, 26 грудня, на території Волинської області буде хмарно з проясненнями, подекуди невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі 0-5° морозу, вдень — від 1° морозу до 4° тепла.

У п'ятницю, 27 грудня, в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі 2-7° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла.

Як додала чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко, такі погодні умови в останні дні грудня є типовими для регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Різдво, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фіцо хоче допомогти путіну заробляти гроші для фінансування війни, ‒ Зеленський
Сьогодні, 16:16
В Україні екстрені відключення світла: дуже високе споживання
Сьогодні, 15:43
Чи буде сніг на Різдво: тижневий прогноз погоди на Волині від синоптиків
Сьогодні, 15:12
«Укрпошта» вводить нові тарифи на доставку посилок
Сьогодні, 14:51
Через волинський кордон намагались незаконно провезти деревину
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
Якою буде погода на Різдво у Луцьку та на Волині Якою буде погода на Різдво у Луцьку та на Волині
22 грудень, 2023, 16:07
Погода на Різдво готує українцям неприємні сюрпризи Погода на Різдво готує українцям неприємні сюрпризи
21 грудень, 2023, 07:16
Сніг після дощу: на Волині прогнозують похолодання Сніг після дощу: на Волині прогнозують похолодання
06 січень, 2023, 09:41
Якою буде погода на Різдво Якою буде погода на Різдво
03 січень, 2023, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фіцо хоче допомогти путіну заробляти гроші для фінансування війни, ‒ Зеленський
Сьогодні, 16:16
 0
В Україні екстрені відключення світла: дуже високе споживання
Сьогодні, 15:43
 0
Чи буде сніг на Різдво: тижневий прогноз погоди на Волині від синоптиків
Сьогодні, 15:12
 0
«Укрпошта» вводить нові тарифи на доставку посилок
Сьогодні, 14:51
 0
Через волинський кордон намагались незаконно провезти деревину
Сьогодні, 14:15
 0
Медіа
відео
1/8