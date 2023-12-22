Чи буде сніг на Різдво: тижневий прогноз погоди на Волині від синоптиків





Регіон перебуватиме в полі підвищеного тиску, розповіла в коментарі Світлана Гончаренко.



До кінця доби 23 грудня синоптики прогнозують в регіоні хмарну погоду з проясненнями, подекуди невеликий сніг, мокрий сніг, а також місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря упродовж доби — від 2° морозу до 3° тепла.



У вівторок, 24 грудня, на території області буде хмарно з проясненнями, подекуди невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в Луцьку вночі — 1-3° морозу, вдень — 0-2° тепла, в області вночі — 0-5° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла.



На Різдво, 25 грудня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі 0-5° морозу, вдень — від 1° морозу до 4° тепла.



У четвер, 26 грудня, на території Волинської області буде хмарно з проясненнями, подекуди невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі 0-5° морозу, вдень — від 1° морозу до 4° тепла.



У п'ятницю, 27 грудня, в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі 2-7° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла.



Як додала чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко, такі погодні умови в останні дні грудня є типовими для регіону.

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