Фіцо хоче допомогти путіну заробляти гроші для фінансування війни, ‒ Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче допомогти російському лідеру володимиру путіну заробляти гроші на фінансування війни проти України.



Зеленський написав на соцплатформі X, що після зустрічі в Москві політики не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ, повідомляє



Він підкреслив, що вони не можуть публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі, адже бояться реакції громадськості.



“Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби”, ‒ додав президент.



За словами Зеленського, подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Тоді йшлося, що Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а радше навпаки – хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи. Це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу.



“Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною”, ‒ додав український лідер.



Фіцо навіть відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності, тобто для нього це питання не є питанням безпеки. Він зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає панові Фіцо”, ‒ підкреслив президент.



Зеленський зауважив, що ключова мета Фіцо – вести справи з Росією і саме це йому вигідно. “Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?”, ‒ підсумував він.



Як відомо, із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію.



Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме.



В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Україна готова виконувати угоду, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із Росії цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина.



Учора прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви і провів переговори з путіним через те, що Україна припиняє транзит газу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що прем’єр-міністр Словаччинихоче допомогти російському лідерузаробляти гроші на фінансування війни проти України.Зеленський написав на соцплатформі X, що після зустрічі в Москві політики не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ, повідомляє LB.ua Він підкреслив, що вони не можуть публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі, адже бояться реакції громадськості.“Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби”, ‒ додав президент.За словами Зеленського, подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Тоді йшлося, що Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а радше навпаки – хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи. Це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу.“Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною”, ‒ додав український лідер.Фіцо навіть відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності, тобто для нього це питання не є питанням безпеки. Він зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає панові Фіцо”, ‒ підкреслив президент.Зеленський зауважив, що ключова мета Фіцо – вести справи з Росією і саме це йому вигідно. “Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?”, ‒ підсумував він.Як відомо, із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію.Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме.В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Україна готова виконувати угоду, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із Росії цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина.Учора прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви і провів переговори з путіним через те, що Україна припиняє транзит газу.

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