У місті на Волині назвуть вулицю на честь Героя Павла Чайки

У місті на Волині назвуть вулицю на честь Героя Павла Чайки
У Рожищі буде вулиця народного Героя Павла Чайки.

Про це повідомили у міській раді.

На пленарному засіданні 51-ої чергової сесії міської ради депутати одноголосно підтримали депутатське звернення Валерія Куденчука та Віталія Ковальчука щодо перейменування вулиці Польова у Рожищі на вулицю Народного Героя України Павла Чайки з метою вшанування пам’яті нашого славетного земляка.
У місті на Волині назвуть вулицю на честь Героя Павла Чайки

Нагадаємо, уродженець Рожища, офіцер Збройних сил України, Народний Герой України, повний кавалер ордена «За мужність», Почесний громадянин міста Рожище Павло Миколайович Чайка трагічно загинув влітку 2024 року.
У місті на Волині назвуть вулицю на честь Героя Павла Чайки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині назвуть вулицю на честь Героя Павла Чайки
Сьогодні, 17:26
Північна Корея готується передати росії додаткові війська та ударні дрони, — розвідка
Сьогодні, 16:55
Фіцо хоче допомогти путіну заробляти гроші для фінансування війни, ‒ Зеленський
Сьогодні, 16:16
В Україні екстрені відключення світла: дуже високе споживання
Сьогодні, 15:43
Чи буде сніг на Різдво: тижневий прогноз погоди на Волині від синоптиків
Сьогодні, 15:12
Схожі новини
«На щиті» на Волинь повертається Герой Віталій Чуй, який поліг за Україну «На щиті» на Волинь повертається Герой Віталій Чуй, який поліг за Україну
Сьогодні, 09:18
«Мені б хотілося подивитися священнику в очі і спитати за ту обіцянку», - військовослужбовець, брат полеглого Героя з Волині Василя Солодухи «Мені б хотілося подивитися священнику в очі і спитати за ту обіцянку», - військовослужбовець, брат полеглого Героя з Волині Василя Солодухи
20 грудень, 11:08
«Вони приймають кулі на груди, захищаючи нас»: чому у рідному селі волинського Героя відспівували під ворітьми храму «Вони приймають кулі на груди, захищаючи нас»: чому у рідному селі волинського Героя відспівували під ворітьми храму
17 грудень, 15:45
«Їхати треба дуже швидко і відстрілюватися від дронів»: механік 100 омбр з Волині евакуйовує техніку з лінії зіткнення «Їхати треба дуже швидко і відстрілюватися від дронів»: механік 100 омбр з Волині евакуйовує техніку з лінії зіткнення
15 грудень, 08:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині назвуть вулицю на честь Героя Павла Чайки
Сьогодні, 17:26
 0
Північна Корея готується передати росії додаткові війська та ударні дрони, — розвідка
Сьогодні, 16:55
 0
Фіцо хоче допомогти путіну заробляти гроші для фінансування війни, ‒ Зеленський
Сьогодні, 16:16
 0
В Україні екстрені відключення світла: дуже високе споживання
Сьогодні, 15:43
 0
Чи буде сніг на Різдво: тижневий прогноз погоди на Волині від синоптиків
Сьогодні, 15:12
 0
Медіа
відео
1/8