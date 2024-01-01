У місті на Волині назвуть вулицю на честь Героя Павла Чайки

Павла Чайки.



Про це повідомили у міській раді.



На пленарному засіданні 51-ої чергової сесії міської ради депутати одноголосно підтримали депутатське звернення Валерія Куденчука та Віталія Ковальчука щодо перейменування вулиці Польова у Рожищі на вулицю Народного Героя України Павла Чайки з метою вшанування пам’яті нашого славетного земляка.



Нагадаємо, уродженець Рожища, офіцер Збройних сил України, Народний Герой України, повний кавалер ордена «За мужність», Почесний громадянин міста Рожище Павло Миколайович Чайка трагічно загинув влітку 2024 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі буде вулиця народного ГерояПро це повідомили у міській раді.На пленарному засіданні 51-ої чергової сесії міської ради депутати одноголосно підтримали депутатське зверненнятащодо перейменування вулиці Польова у Рожищі на вулицю Народного Героя України Павла Чайки з метою вшанування пам’яті нашого славетного земляка.Нагадаємо, уродженець Рожища, офіцер Збройних сил України, Народний Герой України, повний кавалер ордена «За мужність», Почесний громадянин міста Рожище Павло Миколайович Чайка трагічно загинув влітку 2024 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію