Північна Корея готується передати росії додаткові війська та ударні дрони, — розвідка





Про це повідомляє Yonhap із посиланням на розвідку Південної Кореї, пише



«Комплексна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ <у росії> в той час, як постачає 240-міліметрові пускові установки залпового вогню та 170-мм самохідну артилерію», — йдеться в повідомленні Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).



Також розвідники бачать ознаки, що КНДР переходить до виробництва та постачання ударних дронів, вперше представлених під час інспекції Кім Чен Ина в листопаді. Тоді державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім спостерігав за випробуваннями різних типів дронів-камікадзе і закликав їх до повномасштабного виробництва.



Війська КНДР на війні проти України



У жовтні президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав інформацію про підготовку росією двох підрозділів з північнокорейських військових по 6 тисяч людей у кожному. 24 жовтня ГУР МОУ підтвердило прибуття перших підрозділів КНДР на Курщину. 7 листопада стало відомо про перші втрати серед північнокорейців у боях у Курській області рф.



Російський лідер володимир путін не заперечив наявність військових КНДР у росії, покликаючись на договір про партнерство між рф та Північною Кореєю. За його словами, те, у який спосіб країни реалізуватимуть пункти цього договору, — «це вже наша справа».



Видання Financial Times, покликаючись на дані української розвідки, писало, що Північна Корея відправила до росії щонайменше 50 своїх самохідних артилерійських установок (САУ) та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Північна Корея, схоже, готується розгорнути додаткові війська та військову техніку в росії. Ймовірно, це включає ударні дрони.Про це повідомляє Yonhap із посиланням на розвідку Південної Кореї, пише Громадське «Комплексна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ <у росії> в той час, як постачає 240-міліметрові пускові установки залпового вогню та 170-мм самохідну артилерію», — йдеться в повідомленні Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).Також розвідники бачать ознаки, що КНДР переходить до виробництва та постачання ударних дронів, вперше представлених під час інспекції Кім Чен Ина в листопаді. Тоді державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім спостерігав за випробуваннями різних типів дронів-камікадзе і закликав їх до повномасштабного виробництва.У жовтні президентповідомив, що отримав інформацію про підготовку росією двох підрозділів з північнокорейських військових по 6 тисяч людей у кожному. 24 жовтня ГУР МОУ підтвердило прибуття перших підрозділів КНДР на Курщину. 7 листопада стало відомо про перші втрати серед північнокорейців у боях у Курській області рф.Російський лідер володимир путін не заперечив наявність військових КНДР у росії, покликаючись на договір про партнерство між рф та Північною Кореєю. За його словами, те, у який спосіб країни реалізуватимуть пункти цього договору, — «це вже наша справа».Видання Financial Times, покликаючись на дані української розвідки, писало, що Північна Корея відправила до росії щонайменше 50 своїх самохідних артилерійських установок (САУ) та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню.

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