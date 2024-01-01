Північна Корея готується передати росії додаткові війська та ударні дрони, — розвідка

Північна Корея готується передати росії додаткові війська та ударні дрони, — розвідка
Північна Корея, схоже, готується розгорнути додаткові війська та військову техніку в росії. Ймовірно, це включає ударні дрони.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на розвідку Південної Кореї, пише Громадське.

«Комплексна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ <у росії> в той час, як постачає 240-міліметрові пускові установки залпового вогню та 170-мм самохідну артилерію», — йдеться в повідомленні Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS).

Також розвідники бачать ознаки, що КНДР переходить до виробництва та постачання ударних дронів, вперше представлених під час інспекції Кім Чен Ина в листопаді. Тоді державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім спостерігав за випробуваннями різних типів дронів-камікадзе і закликав їх до повномасштабного виробництва.

Війська КНДР на війні проти України

У жовтні президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав інформацію про підготовку росією двох підрозділів з північнокорейських військових по 6 тисяч людей у кожному. 24 жовтня ГУР МОУ підтвердило прибуття перших підрозділів КНДР на Курщину. 7 листопада стало відомо про перші втрати серед північнокорейців у боях у Курській області рф.

Російський лідер володимир путін не заперечив наявність військових КНДР у росії, покликаючись на договір про партнерство між рф та Північною Кореєю. За його словами, те, у який спосіб країни реалізуватимуть пункти цього договору, — «це вже наша справа».

Видання Financial Times, покликаючись на дані української розвідки, писало, що Північна Корея відправила до росії щонайменше 50 своїх самохідних артилерійських установок (САУ) та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині назвуть вулицю на честь Героя Павла Чайки
Сьогодні, 17:26
Північна Корея готується передати росії додаткові війська та ударні дрони, — розвідка
Сьогодні, 16:55
Фіцо хоче допомогти путіну заробляти гроші для фінансування війни, ‒ Зеленський
Сьогодні, 16:16
В Україні екстрені відключення світла: дуже високе споживання
Сьогодні, 15:43
Чи буде сніг на Різдво: тижневий прогноз погоди на Волині від синоптиків
Сьогодні, 15:12
Схожі новини
Фіцо хоче допомогти путіну заробляти гроші для фінансування війни, ‒ Зеленський Фіцо хоче допомогти путіну заробляти гроші для фінансування війни, ‒ Зеленський
Сьогодні, 16:16
МОЗ пояснило, як пораненим військовим оформити інвалідність за новими правилами МОЗ пояснило, як пораненим військовим оформити інвалідність за новими правилами
Сьогодні, 13:14
На Хмельниччині через російську атаку поранена людина та пошкоджене підприємство На Хмельниччині через російську атаку поранена людина та пошкоджене підприємство
Сьогодні, 10:12
У росії згорів склад, де зберігали деталі до «шахедів» на $16 мільйонів, - ГУР У росії згорів склад, де зберігали деталі до «шахедів» на $16 мільйонів, - ГУР
Сьогодні, 09:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині назвуть вулицю на честь Героя Павла Чайки
Сьогодні, 17:26
 0
Північна Корея готується передати росії додаткові війська та ударні дрони, — розвідка
Сьогодні, 16:55
 0
Фіцо хоче допомогти путіну заробляти гроші для фінансування війни, ‒ Зеленський
Сьогодні, 16:16
 0
В Україні екстрені відключення світла: дуже високе споживання
Сьогодні, 15:43
 0
Чи буде сніг на Різдво: тижневий прогноз погоди на Волині від синоптиків
Сьогодні, 15:12
 0
Медіа
відео
1/8