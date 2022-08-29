МОЗ пояснило, як пораненим військовим оформити інвалідність за новими правилами





Про це йдеться на сторінці міністерства, пише



Після поранення військовослужбовець найперше потрапляє до найближчого медзакладу для стабілізації стану.



На цьому етапі починає формуватися перший медичний документ — форма 100 («Картка пораненого»).



У ній фіксують обставини поранення, основні діагнози та заходи первинної допомоги.



Тип закладу не впливає на якість або обов’язковість подальшого документування, але первинна медична документація (форма 100) обов’язково формується.



Наступний крок — проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).



Голова ВЛК у разі потреби формує електронне направлення на подальше оцінювання повсякденного функціонування експертними командами, які з 1 січня 2025 року мають замінити МСЕК.



Основна мета цього етапу — оцінка стану здоров’я військовослужбовця, визначення впливу отриманих травм або захворювань на його здатність виконувати службові обов’язки та ухвалення рішення щодо подальших дій.



Ініціатором направлення на ВЛК може бути прямий начальник військовослужбовця (від командира частини і вище), лікар медичного пункту військової частини або госпіталю, а також уповноважені органи, як-от військові адміністрації, прокуратура чи суд.



ВЛК аналізує зібрані медичні документи, результати обстежень і лікування, а також проводить огляд військовослужбовця.



Необхідні документи для ВЛК



Для проходження ВЛК військовослужбовцю необхідно підготувати повний пакет документів:



1. Направлення на медичний огляд ВЛК. Цей документ оформлюється органом, який ініціює направлення (наприклад, командиром частини або лікарем медичного пункту).



2. Медична документація, що підтверджує стан здоров’я. Це документи, які підтверджують початок розвитку, розвиток захворювання або отримання травми. До них належать:медична книжка, медичні карти стаціонарного або амбулаторного хворого, витяги з них, довідки із закладів охорони здоров’я, свідоцтва про хворобу, витяги з книги обліку хворих в амбулаторії під час первинного звернення по медичну допомогу, лабораторні результати, рентгенівські знімки, результати МРТ чи КТ, консультативні висновки лікарів, які стосуються стану здоров’я військовослужбовця.



3. Документи, що посвідчують особу: військовий квиток або посвідчення офіцера, паспорт.



4. Додаткові характеристики (за потреби). Медична характеристика надається у разі направлення через психічні розлади або при повторному направленні на медичний огляд протягом 12 місяців після попереднього. Службова характеристика - лише у випадках із психічними розладами або повторного направлення на огляд.



5. Довідка про обставини травми. Цей документ видається військовою частиною в разі отримання військовослужбовцем травми, поранення, контузії чи каліцтва під час виконання службових обов’язків. Довідка підписується командиром військової частини. Після цього її направляють до закладу охорони здоров’я, де перебуває поранений.



У разі, якщо довідка про обставини травми не була видана, військовослужбовець має право скласти рапорт на ім’я командира військової частини з проханням провести розслідування та оформити цю довідку.



6. Посвідчення учасника бойових дій (за наявності). Цей документ допомагає врахувати специфіку отриманих травм або захворювань.



7. Витяги із особової справи та інші довідкові матеріали. Мають бути завірені відповідними посадовими особами військової частини та печаткою.



Після проходження ВЛК та оформлення електронного направлення головою ВЛК або лікуючим лікарем військовослужбовець переходить до етапу оцінювання повсякденного функціонування.



Експертна команда працює на базі багатопрофільних закладів охорони здоровʼя. Лікар разом із військовослужбовцем можуть разом обрати медичний заклад із переліку, доступного в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування.



Оцінювання повсякденного функціонування має бути проведене у строк до 30 днів із моменту подання електронного направлення головою ВЛК. Адміністратор закладу охорони здоров’я, де працює експертна команда, протягом 5 днів із моменту отримання направлення має розглянути подану справу, щоб або поставити справу в чергу і система визначить дату та час оцінювання, або повернути справу на доопрацювання через неточності.



Якщо справу поставлять в чергу, військовослужбовець отримає сповіщення на електронну пошту (свою чи довіреної особи) про форму, час і місце оцінювання. Якщо електронної пошти немає, інформацію буде надіслано рекомендованим листом на адресу фактичного перебування військовослужбовця.



Форми оцінювання повсякденного функціонування особи експертними командами:



- очний розгляд (особиста присутність у медзакладі);



- за місцем перебування (для тих, хто не може пересуватися;)



- заочно (на основі документів);



- дистанційно (з використанням телемедицини)



Фахівці визначають групу інвалідності або відсоток втрати працездатності (необхідний для призначення одноразової грошової допомоги), реабілітаційні заходи та строки переоглядів.



Дані вноситимуть до електронної системи та передаватимуть до державних органів для соціальної підтримки. Рішення також надійде пацієнту на електронну пошту чи рекомендованим листом, і в кабінет лікуючого лікаря в електронній системі.



У МОЗ нагадують, військовослужбовець також може подати заяву на одноразову грошову допомогу, отримати іншу соціальну підтримку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство охорони здоров’я пояснило, як саме проходитиме процедура встановлення групи інвалідності пораненим військовим після реформи МСЕК.Про це йдеться на сторінці міністерства, пише LB.ua Після поранення військовослужбовець найперше потрапляє до найближчого медзакладу для стабілізації стану.На цьому етапі починає формуватися перший медичний документ — форма 100 («Картка пораненого»).У ній фіксують обставини поранення, основні діагнози та заходи первинної допомоги.Тип закладу не впливає на якість або обов’язковість подальшого документування, але первинна медична документація (форма 100) обов’язково формується.Наступний крок — проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).Голова ВЛК у разі потреби формує електронне направлення на подальше оцінювання повсякденного функціонування експертними командами, які з 1 січня 2025 року мають замінити МСЕК.Основна мета цього етапу — оцінка стану здоров’я військовослужбовця, визначення впливу отриманих травм або захворювань на його здатність виконувати службові обов’язки та ухвалення рішення щодо подальших дій.Ініціатором направлення на ВЛК може бути прямий начальник військовослужбовця (від командира частини і вище), лікар медичного пункту військової частини або госпіталю, а також уповноважені органи, як-от військові адміністрації, прокуратура чи суд.ВЛК аналізує зібрані медичні документи, результати обстежень і лікування, а також проводить огляд військовослужбовця.Для проходження ВЛК військовослужбовцю необхідно підготувати повний пакет документів:1. Направлення на медичний огляд ВЛК. Цей документ оформлюється органом, який ініціює направлення (наприклад, командиром частини або лікарем медичного пункту).2. Медична документація, що підтверджує стан здоров’я. Це документи, які підтверджують початок розвитку, розвиток захворювання або отримання травми. До них належать:медична книжка, медичні карти стаціонарного або амбулаторного хворого, витяги з них, довідки із закладів охорони здоров’я, свідоцтва про хворобу, витяги з книги обліку хворих в амбулаторії під час первинного звернення по медичну допомогу, лабораторні результати, рентгенівські знімки, результати МРТ чи КТ, консультативні висновки лікарів, які стосуються стану здоров’я військовослужбовця.3. Документи, що посвідчують особу: військовий квиток або посвідчення офіцера, паспорт.4. Додаткові характеристики (за потреби). Медична характеристика надається у разі направлення через психічні розлади або при повторному направленні на медичний огляд протягом 12 місяців після попереднього. Службова характеристика - лише у випадках із психічними розладами або повторного направлення на огляд.5. Довідка про обставини травми. Цей документ видається військовою частиною в разі отримання військовослужбовцем травми, поранення, контузії чи каліцтва під час виконання службових обов’язків. Довідка підписується командиром військової частини. Після цього її направляють до закладу охорони здоров’я, де перебуває поранений.У разі, якщо довідка про обставини травми не була видана, військовослужбовець має право скласти рапорт на ім’я командира військової частини з проханням провести розслідування та оформити цю довідку.6. Посвідчення учасника бойових дій (за наявності). Цей документ допомагає врахувати специфіку отриманих травм або захворювань.7. Витяги із особової справи та інші довідкові матеріали. Мають бути завірені відповідними посадовими особами військової частини та печаткою.Після проходження ВЛК та оформлення електронного направлення головою ВЛК або лікуючим лікарем військовослужбовець переходить до етапу оцінювання повсякденного функціонування.Експертна команда працює на базі багатопрофільних закладів охорони здоровʼя. Лікар разом із військовослужбовцем можуть разом обрати медичний заклад із переліку, доступного в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування.Оцінювання повсякденного функціонування має бути проведене у строк до 30 днів із моменту подання електронного направлення головою ВЛК. Адміністратор закладу охорони здоров’я, де працює експертна команда, протягом 5 днів із моменту отримання направлення має розглянути подану справу, щоб або поставити справу в чергу і система визначить дату та час оцінювання, або повернути справу на доопрацювання через неточності.Якщо справу поставлять в чергу, військовослужбовець отримає сповіщення на електронну пошту (свою чи довіреної особи) про форму, час і місце оцінювання. Якщо електронної пошти немає, інформацію буде надіслано рекомендованим листом на адресу фактичного перебування військовослужбовця.- очний розгляд (особиста присутність у медзакладі);- за місцем перебування (для тих, хто не може пересуватися;)- заочно (на основі документів);- дистанційно (з використанням телемедицини)Фахівці визначають групу інвалідності або відсоток втрати працездатності (необхідний для призначення одноразової грошової допомоги), реабілітаційні заходи та строки переоглядів.Дані вноситимуть до електронної системи та передаватимуть до державних органів для соціальної підтримки. Рішення також надійде пацієнту на електронну пошту чи рекомендованим листом, і в кабінет лікуючого лікаря в електронній системі.У МОЗ нагадують, військовослужбовець також може подати заяву на одноразову грошову допомогу, отримати іншу соціальну підтримку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію