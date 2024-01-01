На Хмельниччині через російську атаку поранена людина та пошкоджене підприємство

На Хмельниччині через російську атаку поранена людина та пошкоджене підприємство
Сьогодні вночі, 23 грудня, під час сигналу повітряної тривоги над Хмельниччиною збили 5 ворожих БпЛА типу «Shahed».

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили 5 ворожих БпЛА типу «Shahed».

Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров'я задовільний. Також пошкоджено вікна в приватних будинках та легковий автомобіль. Дякую нашим ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі Сили оборони збили 47 із 72 запущених росією безпілотників, частина – локаційно втрачені.

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Теги: Росія, війна
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Коментарі 1
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І хто-ж тут більший ворог? пенсіонери, з пенсіями аж-ж по 2800гр. чи полонені "зе-друзі" рашофашисти-окупанти з допомогами-винагородами по 10000гр. для кожного на курортне прожиття в полоні? ВІЗМІТЬ КРАЩЕ нас пенсіонерів в полон на 10000-не гривневе утримання а 2800гр. запхайте зе-клоуну в сраку нехай вдавиться!!! САЛА ЗЕЛЕНСЬКІЙ слуго-антинародній зе-БАНДІ ! ! !
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