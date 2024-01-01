На Хмельниччині через російську атаку поранена людина та пошкоджене підприємство
Сьогодні, 10:12
Сьогодні вночі, 23 грудня, під час сигналу повітряної тривоги над Хмельниччиною збили 5 ворожих БпЛА типу «Shahed».
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили 5 ворожих БпЛА типу «Shahed».
Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров'я задовільний. Також пошкоджено вікна в приватних будинках та легковий автомобіль. Дякую нашим ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі Сили оборони збили 47 із 72 запущених росією безпілотників, частина – локаційно втрачені.
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Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили 5 ворожих БпЛА типу «Shahed».
Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров'я задовільний. Також пошкоджено вікна в приватних будинках та легковий автомобіль. Дякую нашим ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі Сили оборони збили 47 із 72 запущених росією безпілотників, частина – локаційно втрачені.
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Коментарі 1
І хто-ж тут більший ворог? пенсіонери, з пенсіями аж-ж по 2800гр. чи полонені "зе-друзі" рашофашисти-окупанти з допомогами-винагородами по 10000гр. для кожного на курортне прожиття в полоні? ВІЗМІТЬ КРАЩЕ нас пенсіонерів в полон на 10000-не гривневе утримання а 2800гр. запхайте зе-клоуну в сраку нехай вдавиться!!! САЛА ЗЕЛЕНСЬКІЙ слуго-антинародній зе-БАНДІ ! ! !
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