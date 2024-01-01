На Хмельниччині через російську атаку поранена людина та пошкоджене підприємство





Про це Сергій Тюрін.



"Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили 5 ворожих БпЛА типу «Shahed».



Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров'я задовільний. Також пошкоджено вікна в приватних будинках та легковий автомобіль. Дякую нашим ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що цієї ночі Сили оборони збили 47 із 72 запущених росією безпілотників, частина – локаційно втрачені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 23 грудня, під час сигналу повітряної тривоги над Хмельниччиною збили 5 ворожих БпЛА типу «Shahed».Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА"Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили 5 ворожих БпЛА типу «Shahed».Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров'я задовільний. Також пошкоджено вікна в приватних будинках та легковий автомобіль. Дякую нашим ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що цієї ночі Сили оборони збили 47 із 72 запущених росією безпілотників, частина – локаційно втрачені.

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