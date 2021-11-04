На Волині судили чоловіка, який купив у вайбері посвідчення тракториста





Про це стало відомо з опублікованого рішення суду, – пише



Різнороба у ТзОВ «Волинська ягідка» звинуватили у пособництві підробленню офіційного документа та його подальшому використанню. За матеріалами слідства, у серпні 2020 року він домовився через месенджер «Viber» із невстановленою особою про виготовлення фальшивого посвідчення тракториста-машиніста. Для цього обвинувачений надав персональні дані, фотокартку та сплатив 4 тисячі гривень.



Замовники за допомогою кольорового знакодруківного пристрою виготовила підроблене посвідчення тракториста-машиніста, в яке внесли відмітки про дозвіл на керування такими категоріями машин «А1 трактори з потужністю двигуна до 73,5 кВт», «А2 трактори з потужністю двигуна понад 73,5 кВт», «D1 екскаватори з об'ємом ковша до 4 куб. метрів» та відомості про орган, який видав посвідчення, а саме «Управління Держпродспоживслужби у Волинській області», дату видачі «21 вересня 2020 року». Підробне посвідчення переслали поштовим відправленням «Укрпошта».



У квітні 2024 року правоохоронці зупинили обвинуваченого на автодорозі в селі Положеве. Під час перевірки він пред’явив свідомо підроблене посвідчення, що стало підставою для відкриття кримінального провадження.



Суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочину.



Йому призначено покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке замінено на випробувальний термін такої ж тривалості. Протягом року обвинувачений повинен дотримуватись низки зобов’язань: регулярно з’являтися для реєстрації до органу пробації, не залишати межі України без дозволу та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.



Крім того, чоловік зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 850 гривень і відшкодувати 2650 гривень за витрати на судову експертизу документа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шацький суд розглянув кримінальне провадження щодо підроблення посвідчення тракториста-машиніста.Про це стало відомо з опублікованого рішення суду, – пише Район.Шацьк Різнороба у ТзОВ «Волинська ягідка» звинуватили у пособництві підробленню офіційного документа та його подальшому використанню. За матеріалами слідства, у серпні 2020 року він домовився через месенджер «Viber» із невстановленою особою про виготовлення фальшивого посвідчення тракториста-машиніста. Для цього обвинувачений надав персональні дані, фотокартку та сплатив 4 тисячі гривень.Замовники за допомогою кольорового знакодруківного пристрою виготовила підроблене посвідчення тракториста-машиніста, в яке внесли відмітки про дозвіл на керування такими категоріями машин «А1 трактори з потужністю двигуна до 73,5 кВт», «А2 трактори з потужністю двигуна понад 73,5 кВт», «D1 екскаватори з об'ємом ковша до 4 куб. метрів» та відомості про орган, який видав посвідчення, а саме «Управління Держпродспоживслужби у Волинській області», дату видачі «21 вересня 2020 року». Підробне посвідчення переслали поштовим відправленням «Укрпошта».У квітні 2024 року правоохоронці зупинили обвинуваченого на автодорозі в селі Положеве. Під час перевірки він пред’явив свідомо підроблене посвідчення, що стало підставою для відкриття кримінального провадження.Суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочину.Йому призначено покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке замінено на випробувальний термін такої ж тривалості. Протягом року обвинувачений повинен дотримуватись низки зобов’язань: регулярно з’являтися для реєстрації до органу пробації, не залишати межі України без дозволу та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.Крім того, чоловік зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 850 гривень і відшкодувати 2650 гривень за витрати на судову експертизу документа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію