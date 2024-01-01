Волинянка «позичила» шахраям 4 тисячі гривень
Сьогодні, 05:28
Шахраї видурили у 19-річної жительки Волині чотири тисячі гривень.
Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.
26 грудня до Камінь-Каширського РВП звернулась 19-річна жителька району із заявою про те, що невідома особа використовуючи додаток "Телеграм", під приводом позики коштів, від імені знайомої (скинула голосове повідомлення) попросила перерахувати 4 тисячі гривень на картку, що і зробила заявниця. Як пізніше з’ясувалося, сторінку знайомої зламали та ніяких коштів вона не просила.
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України.
"Шановні жителі району, перш ніж перерахувати будь-кому гроші за проханням в смс, перетелефонуйте та уточніть чи це дійсно ваш знайомий (знайома)!!!" - йдеться у дописі правоохоронців.
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Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.
26 грудня до Камінь-Каширського РВП звернулась 19-річна жителька району із заявою про те, що невідома особа використовуючи додаток "Телеграм", під приводом позики коштів, від імені знайомої (скинула голосове повідомлення) попросила перерахувати 4 тисячі гривень на картку, що і зробила заявниця. Як пізніше з’ясувалося, сторінку знайомої зламали та ніяких коштів вона не просила.
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України.
"Шановні жителі району, перш ніж перерахувати будь-кому гроші за проханням в смс, перетелефонуйте та уточніть чи це дійсно ваш знайомий (знайома)!!!" - йдеться у дописі правоохоронців.
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