В Україні з'явилося ще одне державне свято

В Україні з'явилося ще одне державне свято
В Україні з'явилося нове державне свято. День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття відзначатиметься щорічно 21 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Установити в Україні День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який відзначати щорічно 21 травня", - сказано в указі №883.

Пояснюється, що метою нового свята є зміцнення єдності і злагоди українського народу. А також сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин України.

Про нове свято розповів і президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками національних спільнот і корінних народів України.

"21 травня буде День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Це не тільки ваш… я вважаю, що це важливо для всієї України, але це ваш день, щоб підкреслити те, що ми в Україні маємо і обов’язково збережемо наше уміння бути разом, разом незалежними українцям", - сказав Зеленський.

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Теги: Україна, свято
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