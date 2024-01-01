Довелося розрізати: у Луцьку рятувальники допомогли жінці зняти перстень. ВІДЕО





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



Спроби впоратися самостійно тільки погіршили ситуацію — прикраса ще сильніше врізалася в шкіру.



Рятувальник обережно розрізав перстень граверувально-шліфувальною машинкою. Усе пройшло швидко й безпечно.



Тож, навіть у найнеочікуваніших ситуаціях працівники ДСНС завжди готові допомогти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Луцьку рятувальники допомогли літній жінці зняти перстень із набряклого пальця.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.Спроби впоратися самостійно тільки погіршили ситуацію — прикраса ще сильніше врізалася в шкіру.Рятувальник обережно розрізав перстень граверувально-шліфувальною машинкою. Усе пройшло швидко й безпечно.Тож, навіть у найнеочікуваніших ситуаціях працівники ДСНС завжди готові допомогти.

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