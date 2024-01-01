Довелося розрізати: у Луцьку рятувальники допомогли жінці зняти перстень. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
В Луцьку рятувальники допомогли літній жінці зняти перстень із набряклого пальця.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Спроби впоратися самостійно тільки погіршили ситуацію — прикраса ще сильніше врізалася в шкіру.
Рятувальник обережно розрізав перстень граверувально-шліфувальною машинкою. Усе пройшло швидко й безпечно.
Тож, навіть у найнеочікуваніших ситуаціях працівники ДСНС завжди готові допомогти.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Спроби впоратися самостійно тільки погіршили ситуацію — прикраса ще сильніше врізалася в шкіру.
Рятувальник обережно розрізав перстень граверувально-шліфувальною машинкою. Усе пройшло швидко й безпечно.
Тож, навіть у найнеочікуваніших ситуаціях працівники ДСНС завжди готові допомогти.
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