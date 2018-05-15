На Волині поліція затримала двох чоловіків, які жорстоко знущалися з кота

На Волині поліцейські встановили осіб, причетних до жорстокого поводження з твариною.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нагадаємо, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому видно жорстоке поводження з котом, що спричинило його загибель. У Ковельському РУП відомості одразу ж зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян.Осіб, причетних до цього злочину, правоохоронці оперативно встановили. За місцем їх мешкання направилась слідчо-оперативна група.Двох чоловіків, 33 і 19 років, доставили до Ковельського РУП для проведення подальших процесуальних дій.За цим фактом буде відкрите кримінальне провадження за ст. 299 Кримінального Кодексу України, санкція статті за такий злочин передбачає до 8 років позбавлення волі.