На Волині поліція затримала двох чоловіків, які жорстоко знущалися з кота
Сьогодні, 10:22
На Волині поліцейські встановили осіб, причетних до жорстокого поводження з твариною.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому видно жорстоке поводження з котом, що спричинило його загибель. У Ковельському РУП відомості одразу ж зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян.
Осіб, причетних до цього злочину, правоохоронці оперативно встановили. За місцем їх мешкання направилась слідчо-оперативна група.
Двох чоловіків, 33 і 19 років, доставили до Ковельського РУП для проведення подальших процесуальних дій.
За цим фактом буде відкрите кримінальне провадження за ст. 299 Кримінального Кодексу України, санкція статті за такий злочин передбачає до 8 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому видно жорстоке поводження з котом, що спричинило його загибель. У Ковельському РУП відомості одразу ж зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян.
Осіб, причетних до цього злочину, правоохоронці оперативно встановили. За місцем їх мешкання направилась слідчо-оперативна група.
Двох чоловіків, 33 і 19 років, доставили до Ковельського РУП для проведення подальших процесуальних дій.
За цим фактом буде відкрите кримінальне провадження за ст. 299 Кримінального Кодексу України, санкція статті за такий злочин передбачає до 8 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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