На Волині поліція затримала двох чоловіків, які жорстоко знущалися з кота

На Волині поліція затримала двох чоловіків, які жорстоко знущалися з кота
На Волині поліцейські встановили осіб, причетних до жорстокого поводження з твариною.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нагадаємо, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому видно жорстоке поводження з котом, що спричинило його загибель. У Ковельському РУП відомості одразу ж зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян.

Осіб, причетних до цього злочину, правоохоронці оперативно встановили. За місцем їх мешкання направилась слідчо-оперативна група.

Двох чоловіків, 33 і 19 років, доставили до Ковельського РУП для проведення подальших процесуальних дій.

За цим фактом буде відкрите кримінальне провадження за ст. 299 Кримінального Кодексу України, санкція статті за такий злочин передбачає до 8 років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, поліція, тварина, знущання
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