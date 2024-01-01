Не «Одним удома» єдиним: що подивитися під час новорічно-різдвяних свят

Не «Одним удома» єдиним: що подивитися під час новорічно-різдвяних свят
Новорічні та різдвяні свята – чудовий час для перегляду фільмів, які створюють атмосферу тепла та затишку.

Це нагода зібратися з близькими або насолодитися вечорами вдома, поринувши у світ магії та святкового настрою.

Журналісти ВолиньPost підготували для вас добірку з кращих стрічок останнього десятиліття, які стануть ідеальним супутником у святкові дні та змусять поринути в атмосферу свята.

Те Різдво (2024)


У маленькому прибережному містечку Саффолку сніг створює справжню різдвяну атмосферу. Діти залишаються без дорослих, застряглих у заметах, і самі намагаються врятувати свято. Санта-Клаус, залишившись із єдиним оленем, продовжує доставляти подарунки. Зворушлива історія про дружбу, пригоди і магію Різдва.

Не «Одним удома» єдиним: що подивитися під час новорічно-різдвяних свят

Снігова сестра (2024)


Норвезька драма про Крістіана, чия сім'я переживає втрату сестри. Все змінюється, коли він знайомиться з дівчинкою Гедвіґ, яка повертає йому різдвяний дух. Стрічка поєднує теми втрати, дружби та відродження. Чудовий вибір для затишного вечора.

Не «Одним удома» єдиним: що подивитися під час новорічно-різдвяних свят

Клаус (2019)


Анімаційний фільм пропонує оригінальну версію походження Санта-Клауса. Лінивий листоноша Джеспер потрапляє в містечко, де мешканці ворогують між собою. Разом із теслею Клаусом вони змінюють життя місцевих, даруючи дітям іграшки. Чудова анімація та теплий сюжет роблять цей фільм ідеальним для всієї родини.

Не «Одним удома» єдиним: що подивитися під час новорічно-різдвяних свят

Різдво кота Боба (2020)


Продовження історії про дружбу вуличного музиканта Джеймса і його рудого кота Боба. Непередбачувані обставини змушують Джеймса боротися за право залишити Боба поруч. Фільм сповнений тепла і нагадує, що справжні дива можливі.

Не «Одним удома» єдиним: що подивитися під час новорічно-різдвяних свят

Хлопчик, на ім'я Різдво (2021)


Фантастична історія про хлопчика Ніколаса, який шукає чарівне село ельфів. З собою він бере говорливу мишу і потрапляє в дивовижні пригоди. Фільм захоплює своєю магією, відвагою та вірою в дива.

Не «Одним удома» єдиним: що подивитися під час новорічно-різдвяних свят

Пригоди S Миколая (2018)


Український фільм про хлопчика Артема, до якого замість Святого Миколая приходить злодій. Разом із сестрою Артем долає небезпеки, щоб захистити справжнє свято. Історія сповнена гумору, пригод і тепла.

Не «Одним удома» єдиним: що подивитися під час новорічно-різдвяних свят

Тільки диво (2019)


Українське фентезі про хлопчика Северина, який вирушає в небезпечну подорож за допомогою для батька. У магічній країні він зустрічає друзів і долає виклики, щоб врятувати родину. Вражаюча картина з чарівною атмосферою.

Не «Одним удома» єдиним: що подивитися під час новорічно-різдвяних свят

Санта і компанія (2017)


Французька комедія про Санту, який рятує своїх ельфів, що раптово захворіли. Разом із сім’єю він долає труднощі в сучасному світі. Легка і весела стрічка, яка сподобається як дітям, так і дорослим.

Не «Одним удома» єдиним: що подивитися під час новорічно-різдвяних свят

Різдво Анджели (2017)


Зворушлива історія про дівчинку Анджелу, яка вкрала статуетку немовляти Ісуса, щоб захистити його від холоду. Стрічка, сповнена щирості, нагадує про справжні цінності Різдва.

Не «Одним удома» єдиним: що подивитися під час новорічно-різдвяних свят

Доставка до Різдва (2022)


Марися, самотня мати й кур’єрка, напередодні свята потрапляє в халепу через саботаж колеги. Вона змушена розвезти всі замовлення до Різдва, жертвуючи власними планами. Разом із наполегливим клієнтом Кшишеком вони вирушають у кумедну й теплу подорож, яка змінює їхнє життя. Ідеальний вибір для любителів святкових мелодрам.

Не «Одним удома» єдиним: що подивитися під час новорічно-різдвяних свят

Мій друг Санта Клаус (2014)


Фільм про «Санта-Клауса», який грабує будинки в різдвяну ніч. Все змінюється, коли його ловить маленький хлопчик Антуан, який просить здійснити своє заповітне бажання. Ця незвична історія поєднує гумор, драму й дух свята.

Не «Одним удома» єдиним: що подивитися під час новорічно-різдвяних свят

Хто в домі тато (2015) і Хто в домі тато 2 (2017)


Комедії про боротьбу між прийомним батьком Бредом і біологічним татом Дасті за увагу дітей. У другій частині герої намагаються відсвяткувати Різдво разом, але ситуація ускладнюється через приїзд їхніх батьків. Веселий вибір для сімейного перегляду.

Не «Одним удома» єдиним: що подивитися під час новорічно-різдвяних свят

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