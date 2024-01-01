Якою буде погода на Волині в останні дні 2024 року





Про це повідомили у Волинському гідрометеоцентрі, пише



За даними синоптиків, з суботи 28 грудня до понеділка 30 грудня на Волині ймовірні тумани, на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Температура протягом доби становитиме від 3° морозу до 2° тепла.



З 31 грудня Волинська область буде під впливом південної частини циклону. У зв'язку з цим, говорять в гідрометеоцентрі, очікується вітряна і не по-зимовому тепла погода. Температура вночі буде близько 0°, вдень — 2°-7° тепла. Переважно без опадів.

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