Якою буде погода на Волині в останні дні 2024 року

Якою буде погода на Волині в останні дні 2024 року
До кінця 2024 року у Луцьку та області зберігатиметься по-зимовому тепла погода. Значних опадів не передбачається.

Про це повідомили у Волинському гідрометеоцентрі, пише Суспільне.

За даними синоптиків, з суботи 28 грудня до понеділка 30 грудня на Волині ймовірні тумани, на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Температура протягом доби становитиме від 3° морозу до 2° тепла.

З 31 грудня Волинська область буде під впливом південної частини циклону. У зв'язку з цим, говорять в гідрометеоцентрі, очікується вітряна і не по-зимовому тепла погода. Температура вночі буде близько 0°, вдень — 2°-7° тепла. Переважно без опадів.

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Теги: Волинь, погода
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