Сили оборони знищили склад «шахедів» в Орловській області росії





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише



Обʼєкт, який складався з низки бетонних захищених споруд, атакували Повітряні сили ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони.



Унаслідок вогневого ураження склад знищили. Там зберігали, обслуговували та ремонтували дрони-камікадзе Shahed.



«Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України», — наголосили в Генштабі.



Там додали, що ЗСУ володіють детальною інформацією про об’єкти збройних сил рф, а робота з виявлення та ураження цілей триватиме й надалі.



Перед цим російський Telegram-канал Astra з посиланням на джерело писав, що 26 грудня в Орловській області три ракети Storm Shadow влучили у військовий об'єкт між селами Цимбулова і Руднево. Внаслідок удару загинули двоє військовослужбовців, ще семеро — поранені.



Нагадаємо, 23 грудня Головне управління розвідки МОУ повідомляло, що на території економічної зони «Алабуга» у Татарстані горів склад, де зберігали деталі до БпЛА типу Shahed-136.



Завдані втрати оцінили у 16 мільйонів доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові 26 грудня завдали удару по складу в Орловській області, де зібрали безпілотники Shahed.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське Обʼєкт, який складався з низки бетонних захищених споруд, атакували Повітряні сили ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони.Унаслідок вогневого ураження склад знищили. Там зберігали, обслуговували та ремонтували дрони-камікадзе Shahed.«Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України», — наголосили в Генштабі.Там додали, що ЗСУ володіють детальною інформацією про об’єкти збройних сил рф, а робота з виявлення та ураження цілей триватиме й надалі.Перед цим російський Telegram-канал Astra з посиланням на джерело писав, що 26 грудня в Орловській області три ракети Storm Shadow влучили у військовий об'єкт між селами Цимбулова і Руднево. Внаслідок удару загинули двоє військовослужбовців, ще семеро — поранені.Нагадаємо, 23 грудня Головне управління розвідки МОУ повідомляло, що на території економічної зони «Алабуга» у Татарстані горів склад, де зберігали деталі до БпЛА типу Shahed-136.Завдані втрати оцінили у 16 мільйонів доларів.

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