Сили оборони знищили склад «шахедів» в Орловській області росії

Сили оборони знищили склад «шахедів» в Орловській області росії
Українські військові 26 грудня завдали удару по складу в Орловській області, де зібрали безпілотники Shahed.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське.

Обʼєкт, який складався з низки бетонних захищених споруд, атакували Повітряні сили ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони.

Унаслідок вогневого ураження склад знищили. Там зберігали, обслуговували та ремонтували дрони-камікадзе Shahed.

«Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України», — наголосили в Генштабі.

Там додали, що ЗСУ володіють детальною інформацією про об’єкти збройних сил рф, а робота з виявлення та ураження цілей триватиме й надалі.

Перед цим російський Telegram-канал Astra з посиланням на джерело писав, що 26 грудня в Орловській області три ракети Storm Shadow влучили у військовий об'єкт між селами Цимбулова і Руднево. Внаслідок удару загинули двоє військовослужбовців, ще семеро — поранені.

Нагадаємо, 23 грудня Головне управління розвідки МОУ повідомляло, що на території економічної зони «Алабуга» у Татарстані горів склад, де зберігали деталі до БпЛА типу Shahed-136.

Завдані втрати оцінили у 16 мільйонів доларів.

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Теги: Росія, війна
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