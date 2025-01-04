Блінкен вважає, що припинення вогню дасть путіну час, щоб переозброїтися і знову атакувати Україну

володимиру путіну час, аби набратися сили і в майбутньому знову напасти на Україну.



Таку думку озвучив в інтерв’ю The New York Times держсекретар США Ентоні Блінкен, пише



«Малоймовірно, що путін відмовиться від своїх амбіцій. Якщо буде припинення вогню, то, на думку Путіна, припинення вогню, найімовірніше, дасть йому час відпочити, переозброїтися, знову атакувати в якийсь момент у майбутньому. Тому для того, щоб будь-яке припинення вогню, яке буде досягнуто, справді було міцним, критично важливо переконатися, що Україна має потенціал у майбутньому стримувати подальшу агресію. І це може мати безліч форм», - сказав Блінкен.



На думку держсекретаря, стримувальними факторами можуть бути членство України в НАТО або ж гарантії безпеки від інших держав.



«Це може статися через НАТО і ми виведемо Україну на шлях членства в НАТО. Це може статися через гарантії безпеки, зобов'язань і поруки з боку різних країн, щоб дати Росії зрозуміти, що у разі повторного нападу у неї виникнуть великі проблеми», зауважив Блінкен.



Він наголосив, що лише українці мають ухвалити рішення, чи пора закінчувати війну.



За словами Блінкена, немає ніяких ознак того, що Росія готова до діалогу щодо припинення війни на справедливих і довготривалих умовах.



Минулого місяця керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що наша держава поки не достатньо сильна для переговорів із Росією.



До цього Єрмак заявляв, що ефективні переговори між Україною і росіянами можливі лише за згоди обох сторін припинити війну, а також за умови повернення принаймні до стану 23 лютого 2022 року.

Після зустрічі Трампа і Зеленського обраний президент США заявив, що Зеленський готовий до укладання миру.



Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що посилення санкційної політики могло би примусити путіна до переговорів.

11 жовтня 2023 року з’явилася заява глави польського уряду Дональда Туска про те, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися цієї зими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Припинення вогню може дати російському диктаторовічас, аби набратися сили і в майбутньому знову напасти на Україну.Таку думку озвучив в інтерв’ю The New York Times держсекретар США, пише LB.ua «Малоймовірно, що путін відмовиться від своїх амбіцій. Якщо буде припинення вогню, то, на думку Путіна, припинення вогню, найімовірніше, дасть йому час відпочити, переозброїтися, знову атакувати в якийсь момент у майбутньому. Тому для того, щоб будь-яке припинення вогню, яке буде досягнуто, справді було міцним, критично важливо переконатися, що Україна має потенціал у майбутньому стримувати подальшу агресію. І це може мати безліч форм», - сказав Блінкен.На думку держсекретаря, стримувальними факторами можуть бути членство України в НАТО або ж гарантії безпеки від інших держав.«Це може статися через НАТО і ми виведемо Україну на шлях членства в НАТО. Це може статися через гарантії безпеки, зобов'язань і поруки з боку різних країн, щоб дати Росії зрозуміти, що у разі повторного нападу у неї виникнуть великі проблеми», зауважив Блінкен.Він наголосив, що лише українці мають ухвалити рішення, чи пора закінчувати війну.За словами Блінкена, немає ніяких ознак того, що Росія готова до діалогу щодо припинення війни на справедливих і довготривалих умовах.Минулого місяця керівник Офісу Президента Українизаявив, що наша держава поки не достатньо сильна для переговорів із Росією.До цього Єрмак заявляв, що ефективні переговори між Україною і росіянами можливі лише за згоди обох сторін припинити війну, а також за умови повернення принаймні до стану 23 лютого 2022 року.Після зустрічіі Зеленського обраний президент США заявив, що Зеленський готовий до укладання миру.Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що посилення санкційної політики могло би примусити путіна до переговорів.11 жовтня 2023 року з’явилася заява глави польського уряду Дональда Туска про те, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися цієї зими.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію