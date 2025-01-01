Україна втратила контроль над понад 3600 км² території у 2024 році





Це підрахував «Мілітарний», використовуючи відкриті дані від проєкту DeepState, пише



Найбільші втрачені території припадають на Донецьку та Харківську області.



Як вказує видання, у другій половині року темп наступу росіян збільшився. Орієнтовні площі на всіх ділянках, окрім Курської області, становлять:



- червень — 100 км²\місяць та 3,4 км²\добу;



- липень — 160 км²\місяць та 5,2 км²\добу;



- серпень — 370 км²\місяць та 12 км²\добу;



- вересень — 400 км²\місяць та 13,4 км²\добу;



- жовтень — 560 км²\місяць та 18,7 км²\добу;



- листопад — 610 км²\місяць та 20,3 км²\добу;



- грудень — 510 км²\місяць та 16,45 км²\добу.



А от протягом усього 2023 року росія захопила близько 540 км², тоді як Сили оборони звільнили близько 430 км².



Детальніше про ситуацію протягом року на різних напрямках



Херсонщина: упродовж 2024 року окупанти змогли ліквідувати плацдарм Сил оборони в районі Кринків, що на Лівобережжі Дніпра. Також вони встановили контроль над більшою частиною островів у районі старого річища річки.



За доступними відомостями, загалом протягом року окупанти захопили близько 95 км².



Запоріжжя: на ділянці від Кам'янського до Гуляйполя впродовж 2024 року спостерігалася найменша, у порівнянні з іншими операційними напрямками, активність противника. Зокрема, це повʼязано із тим, що окупантів перекинули на Кринки, а згодом у Курську область.



За наявними даними, СОУ втратили контроль над 97 км² території. Водночас Сили оборони покращили тактичне становище в районі Кам'янського та взяли під контроль близько 5 км².



Донеччина: упродовж усього року активність сили противника в Донецькій області була найбільшою.



На ділянці Велика Новосілка — Очеретине протягом 2024 року рф зберігала та розвивала найбільший наступ. Зокрема, окупанти захопили Авдіївку та Вугледар, вийшли на безпосередню околицю до Великої Новосілки й Покровська, а також завершують операцію з захоплення міста Курахове.



Загалом за рік противник зумів взяти під контроль понад 2400 км² території, максимальна глибина захоплених територій становить 45 км. Це скоротило відстань до адміністративної межі з Дніпропетровською областю на відстань менше ніж 10 км південніше Покровська.



А на ділянці Нью-Йорк — Сіверськ за рік рф почала успішні наступи в районі Торецька та Нью-Йорка, створивши умови для подальшого наступу на південь від міста Костянтинівка, стверджує «Мілітарний». На Костянтинівському та Сіверському напрямках угруповання рф було ослаблене через переміщення низки підрозділів на Курський напрямок.



Загалом упродовж року противник зміг взяти під контроль не менше як 335 км² території.



Ділянка Лиман — Куп'янськ: протягом року в межах ділянки рф проводила масштабні наступальні операції, але не змогла повністю досягти поставлених цілей. Загалом росіяни отримали контроль над не менш як 479 км² території.

Північна Харківщина: внаслідок успішного наступу у травні 2024 року противник спершу встановив контроль над 211 км² території та зумів взяти під контроль 13 населених пунктів. Проте Сили оборони не тільки зупинити ворожий наступ, а і в певних ділянках відновили контроль території. Харківська операція завершилася невдачею рф.

Курська операція: у серпні 2024 року українське військо розпочало військову операцію на території рф і упродовж місяця взяло під контроль 1100 км² території.



Там росіяни залучили резерви й навіть долучили до війни військових з Північної Кореї. Внаслідок контрнаступів рф під контролем України на кінець року залишилося близько 460 км².

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України втратили контроль над понад 3600 км² території у 2024 році. Лише у грудні йшлося про 16,45 км² на добу.Це підрахував «Мілітарний», використовуючи відкриті дані від проєкту DeepState, пише Громадське Найбільші втрачені території припадають на Донецьку та Харківську області.Як вказує видання, у другій половині року темп наступу росіян збільшився. Орієнтовні площі на всіх ділянках, окрім Курської області, становлять:- червень — 100 км²\місяць та 3,4 км²\добу;- липень — 160 км²\місяць та 5,2 км²\добу;- серпень — 370 км²\місяць та 12 км²\добу;- вересень — 400 км²\місяць та 13,4 км²\добу;- жовтень — 560 км²\місяць та 18,7 км²\добу;- листопад — 610 км²\місяць та 20,3 км²\добу;- грудень — 510 км²\місяць та 16,45 км²\добу.А от протягом усього 2023 року росія захопила близько 540 км², тоді як Сили оборони звільнили близько 430 км².упродовж 2024 року окупанти змогли ліквідувати плацдарм Сил оборони в районі Кринків, що на Лівобережжі Дніпра. Також вони встановили контроль над більшою частиною островів у районі старого річища річки.За доступними відомостями, загалом протягом року окупанти захопили близько 95 км².на ділянці від Кам'янського до Гуляйполя впродовж 2024 року спостерігалася найменша, у порівнянні з іншими операційними напрямками, активність противника. Зокрема, це повʼязано із тим, що окупантів перекинули на Кринки, а згодом у Курську область.За наявними даними, СОУ втратили контроль над 97 км² території. Водночас Сили оборони покращили тактичне становище в районі Кам'янського та взяли під контроль близько 5 км².упродовж усього року активність сили противника в Донецькій області була найбільшою.На ділянці Велика Новосілка — Очеретине протягом 2024 року рф зберігала та розвивала найбільший наступ. Зокрема, окупанти захопили Авдіївку та Вугледар, вийшли на безпосередню околицю до Великої Новосілки й Покровська, а також завершують операцію з захоплення міста Курахове.Загалом за рік противник зумів взяти під контроль понад 2400 км² території, максимальна глибина захоплених територій становить 45 км. Це скоротило відстань до адміністративної межі з Дніпропетровською областю на відстань менше ніж 10 км південніше Покровська.А на ділянці Нью-Йорк — Сіверськ за рік рф почала успішні наступи в районі Торецька та Нью-Йорка, створивши умови для подальшого наступу на південь від міста Костянтинівка, стверджує «Мілітарний». На Костянтинівському та Сіверському напрямках угруповання рф було ослаблене через переміщення низки підрозділів на Курський напрямок.Загалом упродовж року противник зміг взяти під контроль не менше як 335 км² території.Ділянка Лиман — Куп'янськ: протягом року в межах ділянки рф проводила масштабні наступальні операції, але не змогла повністю досягти поставлених цілей. Загалом росіяни отримали контроль над не менш як 479 км² території.Північна Харківщина: внаслідок успішного наступу у травні 2024 року противник спершу встановив контроль над 211 км² території та зумів взяти під контроль 13 населених пунктів. Проте Сили оборони не тільки зупинити ворожий наступ, а і в певних ділянках відновили контроль території. Харківська операція завершилася невдачею рф.Курська операція: у серпні 2024 року українське військо розпочало військову операцію на території рф і упродовж місяця взяло під контроль 1100 км² території.Там росіяни залучили резерви й навіть долучили до війни військових з Північної Кореї. Внаслідок контрнаступів рф під контролем України на кінець року залишилося близько 460 км².

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