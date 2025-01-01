Польща розробляє плани евакуації цивільних на випадок війни





Про це пише



Проєкт має бути готовий протягом трьох місяців, йдеться в урядовому комюніке.



Він випливає із закону про захист цивільного населення, який набув чинності 1 січня, та розробляється на тлі нещодавньої повені на півдні Польщі та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



Законопроєкт, який має бути схвалений кабінетом прем'єр-міністра Дональда Туска, вимагає, щоб на підвищення готовності до евакуації витрачалося не менше 0,3% річного валового національного продукту.



Нові норми мають визначити обов'язки та координацію різних служб цивільної безпеки, які будуть займатися переміщенням людей у безпечні місця.



Вони також мають надати рекомендації щодо безпечної евакуації та захисту творів мистецтва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє правила евакуації цивільного населення та національних культурних цінностей у разі стихійного лиха або військової загрози.Про це пише "Європейська правда" Проєкт має бути готовий протягом трьох місяців, йдеться в урядовому комюніке.Він випливає із закону про захист цивільного населення, який набув чинності 1 січня, та розробляється на тлі нещодавньої повені на півдні Польщі та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.Законопроєкт, який має бути схвалений кабінетом прем'єр-міністра Дональда Туска, вимагає, щоб на підвищення готовності до евакуації витрачалося не менше 0,3% річного валового національного продукту.Нові норми мають визначити обов'язки та координацію різних служб цивільної безпеки, які будуть займатися переміщенням людей у безпечні місця.Вони також мають надати рекомендації щодо безпечної евакуації та захисту творів мистецтва.

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