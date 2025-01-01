Польща розробляє плани евакуації цивільних на випадок війни

Польща розробляє плани евакуації цивільних на випадок війни
Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє правила евакуації цивільного населення та національних культурних цінностей у разі стихійного лиха або військової загрози.

Про це пише "Європейська правда".

Проєкт має бути готовий протягом трьох місяців, йдеться в урядовому комюніке.

Він випливає із закону про захист цивільного населення, який набув чинності 1 січня, та розробляється на тлі нещодавньої повені на півдні Польщі та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Законопроєкт, який має бути схвалений кабінетом прем'єр-міністра Дональда Туска, вимагає, щоб на підвищення готовності до евакуації витрачалося не менше 0,3% річного валового національного продукту.

Нові норми мають визначити обов'язки та координацію різних служб цивільної безпеки, які будуть займатися переміщенням людей у безпечні місця.

Вони також мають надати рекомендації щодо безпечної евакуації та захисту творів мистецтва.

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Теги: Росія, війна
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