Польща розробляє плани евакуації цивільних на випадок війни
Сьогодні, 06:03
Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє правила евакуації цивільного населення та національних культурних цінностей у разі стихійного лиха або військової загрози.
Про це пише "Європейська правда".
Проєкт має бути готовий протягом трьох місяців, йдеться в урядовому комюніке.
Він випливає із закону про захист цивільного населення, який набув чинності 1 січня, та розробляється на тлі нещодавньої повені на півдні Польщі та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Законопроєкт, який має бути схвалений кабінетом прем'єр-міністра Дональда Туска, вимагає, щоб на підвищення готовності до евакуації витрачалося не менше 0,3% річного валового національного продукту.
Нові норми мають визначити обов'язки та координацію різних служб цивільної безпеки, які будуть займатися переміщенням людей у безпечні місця.
Вони також мають надати рекомендації щодо безпечної евакуації та захисту творів мистецтва.
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Про це пише "Європейська правда".
Проєкт має бути готовий протягом трьох місяців, йдеться в урядовому комюніке.
Він випливає із закону про захист цивільного населення, який набув чинності 1 січня, та розробляється на тлі нещодавньої повені на півдні Польщі та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Законопроєкт, який має бути схвалений кабінетом прем'єр-міністра Дональда Туска, вимагає, щоб на підвищення готовності до евакуації витрачалося не менше 0,3% річного валового національного продукту.
Нові норми мають визначити обов'язки та координацію різних служб цивільної безпеки, які будуть займатися переміщенням людей у безпечні місця.
Вони також мають надати рекомендації щодо безпечної евакуації та захисту творів мистецтва.
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