За минулу добу українські воїни знищили понад 1700 рашистів, 26 ББМ і майже 100 одиниць автотехніки ворога

За минулу добу українські воїни знищили понад 1700 рашистів, 26 ББМ і майже 100 одиниць автотехніки ворога
Воїни Сил оборони України щоденно нищать російських окупантів, які прийшли на українську землю. Протягом минулої доби у російській армії недорахувалися понад 1700 солдатів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 796490 (+1730) осіб,
танків ‒ 9686 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 20119 (+26) од,
артилерійських систем – 21603 (+25) од,
РСЗВ – 1257 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21447 (+91),
крилаті ракети ‒ 3006 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 32940 (+97) од,
спеціальна техніка ‒ 3677 (+2)
Дані уточнюються.

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Теги: втрати росії, смерть, Україна, війна
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