За минулу добу українські воїни знищили понад 1700 рашистів, 26 ББМ і майже 100 одиниць автотехніки ворога





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 796490 (+1730) осіб,

танків ‒ 9686 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 20119 (+26) од,

артилерійських систем – 21603 (+25) од,

РСЗВ – 1257 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21447 (+91),

крилаті ракети ‒ 3006 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 32940 (+97) од,

спеціальна техніка ‒ 3677 (+2)

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни Сил оборони України щоденно нищать російських окупантів, які прийшли на українську землю. Протягом минулої доби у російській армії недорахувалися понад 1700 солдатів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.25 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 796490 (+1730) осіб,танків ‒ 9686 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 20119 (+26) од,артилерійських систем – 21603 (+25) од,РСЗВ – 1257 (+0) од,засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,літаків – 369 (+0) од,гелікоптерів – 331 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21447 (+91),крилаті ракети ‒ 3006 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 32940 (+97) од,спеціальна техніка ‒ 3677 (+2)Дані уточнюються.

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