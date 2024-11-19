Воїн з Волині з двома побратимами відбили штурм двадцяти російських окупантів

Військовослужбовець з Волині разом із двома побратимами відбили ворожий штурм. Ворог поніс суттєві втрати та відступив.Про це повідомляють у Боратинській громаді., житель Гіркої Полонки, виявив справжню героїчну відвагу та мужність у боротьбі проти ворога.11 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Курахове, Донецької області під час цілодобового штурму ворогом вогневих позицій Збройних сил України, якому передував артилерійський обстріл, Василь Ущеюк разом зі своїми побратимами –та, вступили в стрілецький бій на малій відстані з штурмовими групами противника, загальною чисельністю до двадцяти військовослужбовців особового складу.В ході бою противником використовувався весь арсенал наявного озброєння, зокрема і безпілотні літальні апарати, в результаті чого Василь Ущеюк та його побратим Сергій Ляшенко отримали поранення. Незважаючи на переважаючі сили противника та поранення, наші захисники не покинули позиції, продовжили бій застосовуючи кулемет, внаслідок чого противник поніс суттєві втрати в особовому складі і вимушений був відступити.Завдяки мужності, сміливості та хоробрості, набутим навичкам і вмінням наших військових, вдалося зупинити просування противника по лісосмузі, утримати вогневу позицію, нанести ураження ворогу та отримати можливість закріпитись для подальшої оборони населеного пункту Курахове та його околиць.За мужність і відвагу, проявлені під час виконання військового обов’язку, високі показники в бойовій підготовці, володіння військовою технікою та озброєнням, заслуги перед Вітчизною, Збройними Силами України військовою частиною А4220 проводиться підготовка подання про представлення Василя Ущеюка до державної нагороди.