Воїн з Волині з двома побратимами відбили штурм двадцяти російських окупантів

Воїн з Волині з двома побратимами відбили штурм двадцяти російських окупантів
Військовослужбовець з Волині разом із двома побратимами відбили ворожий штурм. Ворог поніс суттєві втрати та відступив.

Про це повідомляють у Боратинській громаді.

Ущеюк Василь Дмитрович, житель Гіркої Полонки, виявив справжню героїчну відвагу та мужність у боротьбі проти ворога.

11 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Курахове, Донецької області під час цілодобового штурму ворогом вогневих позицій Збройних сил України, якому передував артилерійський обстріл, Василь Ущеюк разом зі своїми побратимами – Василем Кухарем та Сергієм Ляшенком, вступили в стрілецький бій на малій відстані з штурмовими групами противника, загальною чисельністю до двадцяти військовослужбовців особового складу.

В ході бою противником використовувався весь арсенал наявного озброєння, зокрема і безпілотні літальні апарати, в результаті чого Василь Ущеюк та його побратим Сергій Ляшенко отримали поранення. Незважаючи на переважаючі сили противника та поранення, наші захисники не покинули позиції, продовжили бій застосовуючи кулемет, внаслідок чого противник поніс суттєві втрати в особовому складі і вимушений був відступити.

Завдяки мужності, сміливості та хоробрості, набутим навичкам і вмінням наших військових, вдалося зупинити просування противника по лісосмузі, утримати вогневу позицію, нанести ураження ворогу та отримати можливість закріпитись для подальшої оборони населеного пункту Курахове та його околиць.

За мужність і відвагу, проявлені під час виконання військового обов’язку, високі показники в бойовій підготовці, володіння військовою технікою та озброєнням, заслуги перед Вітчизною, Збройними Силами України військовою частиною А4220 проводиться підготовка подання про представлення Василя Ущеюка до державної нагороди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Гірка Полонка, війна, Василь Ущеюк, ворожий штурм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Воїн з Волині з двома побратимами відбили штурм двадцяти російських окупантів
Сьогодні, 11:03
У волинській бригаді служить професійний гравець у Counter-Strike. ФОТО
Сьогодні, 10:22
За минулу добу українські воїни знищили понад 1700 рашистів, 26 ББМ і майже 100 одиниць автотехніки ворога
Сьогодні, 09:41
На фронті за добу відбулося 179 боїв, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
Боєць з Херсонщини зустрів своє кохання під час операції на Волині
Сьогодні, 08:09
Схожі новини
Воїн з Волині, який біля Кринок вратив руку і ноги, 14 днів чекав евакуації на острові Воїн з Волині, який біля Кринок вратив руку і ноги, 14 днів чекав евакуації на острові
19 листопад, 2024, 21:42
У волинській бригаді служить професійний гравець у Counter-Strike. ФОТО У волинській бригаді служить професійний гравець у Counter-Strike. ФОТО
Сьогодні, 10:22
На фронті за добу відбулося 179 боїв, - Генштаб На фронті за добу відбулося 179 боїв, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
«Здавала» українців, які відмовлялись від російського паспорта: у Луцьку судили зрадницю з Мелітополя «Здавала» українців, які відмовлялись від російського паспорта: у Луцьку судили зрадницю з Мелітополя
03 січень, 15:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Воїн з Волині з двома побратимами відбили штурм двадцяти російських окупантів
Сьогодні, 11:03
 0
У волинській бригаді служить професійний гравець у Counter-Strike. ФОТО
Сьогодні, 10:22
 0
За минулу добу українські воїни знищили понад 1700 рашистів, 26 ББМ і майже 100 одиниць автотехніки ворога
Сьогодні, 09:41
 0
На фронті за добу відбулося 179 боїв, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
 0
Боєць з Херсонщини зустрів своє кохання під час операції на Волині
Сьогодні, 08:09
 0
Медіа
відео
1/8