На Волині рятувальники визволили пса із каналізаційної ями. ФОТО

На Волині рятувальники визволили пса із каналізаційної ями. ФОТО
У Нововолинську рятувальники дістали собаку із каналізаційної ями.

Про це повідомляють у ДСНС України у Волинській області.

4 січня черговий підрозділ 5 ДПРЧ міста Нововолинськ врятував собаку із каналізаційної ями на одній з вулиць у місті.

Рятувальники за допомогою драбини та спеціального інструменту дістали чотирилапого на поверхню та відпустили його на волю.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, ДСНС, рятувальники
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