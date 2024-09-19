На Волині рятувальники визволили пса із каналізаційної ями. ФОТО





Про це повідомляють у ДСНС України у Волинській області.



4 січня черговий підрозділ 5 ДПРЧ міста Нововолинськ врятував собаку із каналізаційної ями на одній з вулиць у місті.



Рятувальники за допомогою драбини та спеціального інструменту дістали чотирилапого на поверхню та відпустили його на волю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську рятувальники дістали собаку із каналізаційної ями.Про це повідомляють у ДСНС України у Волинській області.4 січня черговий підрозділ 5 ДПРЧ міста Нововолинськ врятував собаку із каналізаційної ями на одній з вулиць у місті.Рятувальники за допомогою драбини та спеціального інструменту дістали чотирилапого на поверхню та відпустили його на волю.

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