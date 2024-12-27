Під час лікування помер морпіх з Волині Олександр Атлас
Сьогодні, 12:25
Безжалісна війна продовжує забирати життя воїнів, які стали на захист Батьківщини від російських окупаційних військ. Під час лікування помер ще один військовослужбовець з Волині.
Про це повідомляють у Павлівській територіальній громаді.
"З болем та скорботою повідомляємо про смерть ще одного жителя Павлівської громади – Олександра Володимировича Атласа.
Мешканець с.Щенятин, 31.10.1974р року народження, виборював перемогу над російським військом в складі 38-мої окремої бригади морської піхоти на посаді навідника.
Перебуваючи на лікуванні, чоловік боровся зі смертю один-на-один, проте серце Воїна передчасно зупинилось…
У воїна-захисника залишилися мама, сестри, брат і син.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Павлівській територіальній громаді.
"З болем та скорботою повідомляємо про смерть ще одного жителя Павлівської громади – Олександра Володимировича Атласа.
Мешканець с.Щенятин, 31.10.1974р року народження, виборював перемогу над російським військом в складі 38-мої окремої бригади морської піхоти на посаді навідника.
Перебуваючи на лікуванні, чоловік боровся зі смертю один-на-один, проте серце Воїна передчасно зупинилось…
У воїна-захисника залишилися мама, сестри, брат і син.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під час лікування помер морпіх з Волині Олександр Атлас
Сьогодні, 12:25
На Волині рятувальники визволили пса із каналізаційної ями. ФОТО
Сьогодні, 11:44