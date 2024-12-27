Під час лікування помер морпіх з Волині Олександр Атлас

Під час лікування помер морпіх з Волині Олександр Атлас
Безжалісна війна продовжує забирати життя воїнів, які стали на захист Батьківщини від російських окупаційних військ. Під час лікування помер ще один військовослужбовець з Волині.

Про це повідомляють у Павлівській територіальній громаді.

"З болем та скорботою повідомляємо про смерть ще одного жителя Павлівської громади – Олександра Володимировича Атласа.
Мешканець с.Щенятин, 31.10.1974р року народження, виборював перемогу над російським військом в складі 38-мої окремої бригади морської піхоти на посаді навідника.

Перебуваючи на лікуванні, чоловік боровся зі смертю один-на-один, проте серце Воїна передчасно зупинилось…

У воїна-захисника залишилися мама, сестри, брат і син.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого Героя.

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Теги: Олександр Атлас, війна, смерть, Павлівська громада, Щенятин, Волинь, Україна, 38 ОБрМП
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