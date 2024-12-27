Під час лікування помер морпіх з Волині Олександр Атлас

Безжалісна війна продовжує забирати життя воїнів, які стали на захист Батьківщини від російських окупаційних військ. Під час лікування помер ще один військовослужбовець з Волині.Про це повідомляють у Павлівській територіальній громаді."З болем та скорботою повідомляємо про смерть ще одного жителя Павлівської громади –Мешканець с.Щенятин, 31.10.1974р року народження, виборював перемогу над російським військом в складі 38-мої окремої бригади морської піхоти на посаді навідника.Перебуваючи на лікуванні, чоловік боровся зі смертю один-на-один, проте серце Воїна передчасно зупинилось…У воїна-захисника залишилися мама, сестри, брат і син.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого Героя.