На Волині церковна громада передала для ЗСУ наколядовані гроші





Про це повідомив волонтер, представник Горохівської районної організації «Спілка учасників АТО/ООС «Щит» Віталій Гладун.



«Дякуємо за донат в розмірі 30 000 гривень від жителів сіл Лемешів та Козятин Горохівської територіальної громади Луцького району та настоятеля храму Преподобного Серафима Саровського ПЦУ. Кошти збирались під час колядування", - написав Віталій Гладун.



Також для 118 бригади волонтери передали два інвенторні генератори потужністю 3 та 2,2 кВт, вебасто, окопні свічки, медичні засоби, засоби гігієни, сухі душі, сушкар, хімічні грілки, маскувальні сітки, павербанки, газові балончики та солодощі, які надали ТзОВ «Пода Волинь».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині представники церковної громади передали на потреби ЗСУ гроші, які наколядували.Про це повідомив волонтер, представник Горохівської районної організації «Спілка учасників АТО/ООС «Щит» Віталій Гладун.«Дякуємо за донат в розмірі 30 000 гривень від жителів сіл Лемешів та Козятин Горохівської територіальної громади Луцького району та настоятеля храму Преподобного Серафима Саровського ПЦУ. Кошти збирались під час колядування", - написав Віталій Гладун.Також для 118 бригади волонтери передали два інвенторні генератори потужністю 3 та 2,2 кВт, вебасто, окопні свічки, медичні засоби, засоби гігієни, сухі душі, сушкар, хімічні грілки, маскувальні сітки, павербанки, газові балончики та солодощі, які надали ТзОВ «Пода Волинь».

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